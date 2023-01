École Primaire, Lycée Albert 1er, Lycée Technique et Hôtelier… Les inscriptions sont ouvertes

C’est déjà le moment de préparer la prochaine rentrée scolaire.

Avis aux parents : le Gouvernement Princier annonce l’ouverture des inscriptions – en ligne – pour l’Ecole Primaire (regroupant la Maternelle et le niveau Elémentaire), le Lycée Albert 1er et le Lycée Technique et Hôtelier de Monaco. Pratique : les démarches sont accessibles 7j/7 et 24h/24 via le portail MonGuichet.mc (section Education).

Inscrire son enfant en École Primaire

Dans un communiqué officiel, le Gouvernement Princier fait savoir que tout enfant âgé de trois ans révolus ou atteignant cet âge dans le courant du premier trimestre de l’année scolaire, monégasque ou résident en Principauté, est éligible à l’inscription dans un établissement public. Dans les autres cas, une demande de dérogation doit être adressée à la DENJS. Le service est disponible jusqu’au 20 mars 2023.

Inscrire son enfant au collège

Les élèves monégasques et/ou résidents en Principauté, ainsi que les élèves dérogataires déjà inscrits en CM2 dans un établissement scolaire public monégasque, sont éligibles à l’inscription. Le service est disponible du lundi 1er mai au dimanche 18 juin 2023.

Inscrire son enfant au Lycée

Les élèves monégasques et/ou résidents en Principauté ainsi que les élèves dérogataires déjà inscrits en 3ème dans un établissement scolaire public monégasque sont éligibles à l’inscription. Le service est disponible jusqu’au 23 juin 2023.

Pour plus d’informations, consultez la fiche démarche sur MonGuichet.mc , rubrique « éducation » ou contactez la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports au +377 98 98 83 05 ou par mail via l’adresse suivante : denjs@gouv.mc