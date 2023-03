L’ancienne maison de la Princesse Grace est à la vente

Tout comme la propriété qui a servi de lieu de tournage pour La Main au Collet.

C’est une demeure pour le moins historique que la branche immobilière de la prestigieuse maison Sotheby’s propose à la vente. La Villa l’Aiglon, sur les hauteurs de Roquebrune-Cap-Martin cherche son nouvel acquéreur.

Cette prestigieuse maison Belle Epoque, dotée d’une vue panoramique, fut le lieu de résidence de la Princesse Grace. Selon l’annonce, la résidence principale s’étend sur 686 m² et sur cinq niveaux.

Elle comporte ainsi :

Au rez-de-jardin : un appartement indépendant avec vue sur Monaco et deux bains

Au rez-de-chaussée : une entrée en bois, un escalier, des fenêtres colorées, un hall, un bureau, deux salons avec deux cheminées en marbre, une salle à manger, une salle de petit-déjeuner, une cuisine et une salle d’eau

Au premier étage : une chambre de maître avec un salon donnant sur Monaco et une autre chambre spacieuse avec deux salles de bains en marbre

Au deuxième étage : quatre chambres et quatre salles de bain

Au niveau des combles : trois chambres et trois salles de bains

© Sotheby’s

A l’extérieur, un terrain de 2 665 m², avec piscine, terrasses et jardin arboré. Le lieu comprend également une maison de gardien de 205 m², la villa « La Colmiane » – une future maison d’amis de cinq chambres – et un garage fermé pour deux voitures.

Ce bien d’exception de 30 pièces est en vente pour 39 millions d’euros.

La Bastide Saint-Jeannet, lieu de tournage iconique

La Villa l’Aiglon n’est pas la seule maison historique proposée par Sotheby’s. L’agence a également mis en vente une propriété à Saint-Jeannet, dans les Alpes-Maritimes. Cette superbe demeure a servi de lieu de tournage à Alfred Hitchcock pour le célèbre film La Main au Collet, dans lequel jouaient Cary Grant et… Grace Kelly !

© Sotheby’s

Avec 425 m² de surface habitable, la villa comprend une maison principale d’habitation et une maison de gardien ou ami, le tout sur un terrain de plus de 5 000 m², offrant une vue époustouflante sur la mer. Le tout est complété par une grande aire de stationnement et une grande piscine.

Ce bien de 12 pièces, dont sept chambres, est en vente pour 3 600 000 euros.