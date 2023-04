Palais princier de Monaco : venez observer la restauration des fresques jusqu’au 15 avril

Depuis 2015, des fresques datant de la Renaissance sont restaurées au coeur du Palais princier. Le public pourra désormais admirer les dernières en date, au sein des Grands Appartements.

Dans la salle du trône du Palais princier, on peint, on retouche, on découvre. Situés au niveau du plafond, sur plusieurs échafaudages à quelques mètres du sol, les équipes de conservation-restauration continuent leur travail minutieux. Au total, ils sont une vingtaine de spécialistes à se relayer, cinq jours sur sept, sur ce chantier.

Assis sur de drôles de sièges créés de toute main, les restaurateurs-conservateurs et peintres en patrimoine font part d’une concentration impressionnante. Concentration qu’il sera possible pour le public d’observer dès aujourd’hui. Pendant les visites de la salle du trône, la restauration se poursuivra et ce, pour quelques mois encore.

© Paul Charoy / Monaco Tribune

Ce dimanche 2 avril, les Grands Appartements ont à nouveau ouvert leurs portes aux visites. Pour le public, ce sera là l’occasion d’observer 600m2 de fresques déjà découvertes et restaurées de la Galerie d’Hercule, dévoilées il y a un an, à de nombreuses pièces du palais.

« Quand nous arrivons ici, la plupart des gens pensent que le palais a été décoré au 19ème siècle. Effectivement, au 19ème siècle, il y a eu une grande campagne de restauration du palais avec, sur la cour d’honneur, un ensemble important de peintures sont faites. On suppose qu’elles ont été faites au-dessus des fresques existantes », explique Christian Gauthier, directeur du projet de restauration-conservation.

Accompagné d’une première équipe de peintres en patrimoine spécialisés dans la fresque, c’est en 2015 qu’il démarre ce chantier colossal. Au fur et à mesure, d’autres fresques sont découvertes, en « plus ou moins bon état ». Dans la Galerie d’Hercule, ce sont 85% de fresques originales qui ont été libérées.

© Paul Charoy / Monaco Tribune

