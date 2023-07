À Monaco, cet événement rendra hommage au Yachting de tradition

Du 13 au 16 septembre, le patrimoine maritime sera à l’honneur au Yacht Club de Monaco.

La Monaco Classic Week-La Belle Classe se fixe pour objectif, tous les deux ans, de mettre à l’honneur les « derniers témoins du yachting d’autrefois, petite et grande plaisance confondue ».

Cette année, les traditionnelles épreuves nautiques et soirées réuniront 110 unités de tradition, à voile et à moteur, auxquelles s’ajouteront une vingtaine de dinghies 12′. Le plateau attendu dans la marina du YCM sera omposé d’une dizaine de motor-yachts d’époque, 50 canots automobiles anciens, dont une trentaine de Riva et 3 canots datant du début du 20e siècle ainsi qu’une cinquantaine de voiliers de tradition.

Parmi les embarcations présentes, le Tuiga et le Maliclaire. © DR

« Aux côtés de Tuiga (1909), le vaisseau-amiral du Yacht Club de Monaco, sont notamment attendus : Maliclaire, une goélette à huniers de 35 m datant de 1909, Creole, le trois-mâts goélette construit en 1927 par le chantier Camper & Nicholsons et Atlantic, réplique de la célèbre goélette à trois-mâts, emmenée par Charlie Barr, qui marqua à jamais l’histoire de la voile, en établissant en 1905 le tout premier record de la traversée de l’Atlantique Nord. Une performance qui restera inégalée pendant 75 ans », écrit le YCM.

L’opportunité de découvrir également une exposition de photos, dédiée au Prince Rainier III, fondateur du Yacht Club de Monaco et passionné de voile, dont le centenaire de naissance est célébré cette année. Les passionnés et le grand public pourront venir déambuler librement sur les quais et visiter le Village d’exposants dont l’ouverture (entrée libre) est programmée dès mercredi 13 septembre à 10h00.