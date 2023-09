La photographe Léna Durr met en scène une collection d’art africain à Monaco

La toulonnaise a posé ses valises en Principauté grâce au soutien du Nouveau Musée National de Monaco (NMNM).

Si elle a elle-même commencé à accumuler les objets dès l’enfance, ce sont les objets de l’industriel Georges Jessula avec lesquels elle a travaillé à Monaco. En effet, à l’occasion de sa résidence de création numérique, elle s’est penchée sur la collection « Jessula ». Une collection d’art africain de 120 pièces composée notamment de bracelets d’esclaves en argent et bronze et des poids pour peser l’or. Constituée à partir des années 50, elle a offerte par les deux enfants du collectionneur Daniel et David au NMNM en 2006.

Conservés depuis cette date, les objets photographiés sont à découvrir en exclusivité lors de la 28ème édition des Journées Européennes du Patrimoine en Principauté qui aura lieu samedi 23 et dimanche 24 septembre, et prochainement sur un site Internet dédié.

Pour le fils Daniel, ce dévoilement est un « aboutissement » et l’occasion pour lui de se remémorer le parcours de son père, qui a réalisé son premier déplacement en Afrique en mars 1945 et qui s’est par la suite intéressé aux arts primitifs qu’il a déniché aussi bien au Sénégal qu’au Bénin ou encore en Côte d’Ivoire. En cédant cette collection au musée, les deux frères ont souhaité « remercier la famille Grimaldi pour avoir protéger les familles juives » pendant la Seconde Guerre mondiale.

Quant Léna Dure, c’est au cours de ses études aux beaux-arts qu’elle a décidé de faire de ses collections, le matériau principal de ses installations et de ses photographies. « J’ai beaucoup aimé le côté intime qu’il y a dans une collection. Moi-même j’ai toujours entassé mes jouets, mes vêtements, et je collectionne les tatouages maintenant (rires). Pour ce challenge, je me suis aidée d’un écrit du père dans lequel des explications sur les pièces de la collection y sont mentionnées. Je me suis également appuyée sur les témoignages de ses deux fils pour réaliser mes mises en scène », confie la jeune artiste.

Quand ? Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2023, dans le cadre de la 28ème édition des Journées européennes du Patrimoine. Deux sessions sont prévues, à 15 heures puis à 15h30.

Où ? Ateliers d’artistes du Quai Antoine Ier au 6 Quai Antoine 1er, 98000 Monaco / 4ème étage – Atelier 28