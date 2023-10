La Poste Monte-Carlo dévoile son nouveau visage

Après une période de rénovation, les nouveaux locaux ont été dévoilés jeudi 28 septembre dernier.

Située au 1 avenue Henry Dunant, la Poste Monte-Carlo reçoit par jour en moyenne 25 000 lettres et 2 500 colis à distribuer en Principauté, et traite 16 000 produits (lettres, colis, chronos) chaque jour au départ de Monaco. Une grosse machine qui s’est offert un petit lifting au niveau de l’espace accueillant les clients et de l’espace de travail des guichets, afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs et celle des collaborateurs.

Rémy Rolland, Directeur Général du Département des Finances et de l’Économie, représentant le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, a visité les nouveaux locaux – © Manuel VitaliDirection de la Communication

Cette rénovation qui concernant 230 m² de surface, avait pour but d’améliorer la lumière, l’acoustique et rendre plus optimale l’ergonomie de la zone guichet. Aujourd’hui, le bureau de Poste de la Scala dispose d’une banque d’accueil totalement revue – comprenant également un guichet pour les personnes à mobilité réduite – et est doté de portes automatiques facilitant son accès à tous.

Les bonnes affaires solidaires : participez à la prochaine braderie de la Croix-Rouge monégasque