Les Sérénissimes de l’humour reviennent pour une 18ème édition

Cette année encore, ces cinq jours de festival soutiendront la Fondation Flavien.

Du 12 au 16 mars 2024, le Grimaldi Forum de Monaco accueillera plusieurs spectacles sur ses planches. Quatre humoristes sont attendus pour cette 18ème édition, à commencer par Manu Payet, qui dévoilait son premier spectacle « Emmanuel » il y a plus de trois ans. Il s’y dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel on est nombreux à se reconnaître. Manu Payet revient avec « Emmanuel 2 » le 12 mars.

Toute la programmation

Le lendemain, 13 mars, le public pourra retrouver Booder sur scène, qui, après ses ses rôles au cinéma dans « Neuilly sa mère » et « Beur sur la ville » et après le carton de sa pièce de théâtre « La grande évasion », revient à ses premiers amours : le one man show. Il y raconte son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils et bien d’autres choses, toujours avec une excellente autodérision.

Le 14 mars, François-Xavier Demaison jouera « Di(x)vin(s) », son quatrième spectacle. Autour d’un fil rouge de dix bouteilles, l’humoriste se raconte, parle de ce qu’on vit et aussi des verres qu’on vide. L’année ou l’origine de ces crus servent uniquement de prétexte pour un voyage dans le temps et dans l’espace.

Le 15 mars, le « Plateau multi-artistes», devenu le Comedy des Sérénissimes, se veut découvreur de nouveaux talents. Cette année, Sofia Belabbes, Marine Leonardi, Laurent Barat, Nordine Ganzo et Ghislain Blique seront à retrouver sur scène.

Que voir en ce mois de novembre au Théâtre Princesse Grace ?

Enfin, le 16 mars, le dernier spectacle de cette 18ème édition sera celui de David Voinson. Il présente son premier spectacle où il explore les contradictions de sa génération. Il manie avec humour son rapport au monde et aux autres à travers ses potes, les soirées, sa famille mais surtout les filles.

Plus d’infos et réservations sur le site internet du Grimaldi Forum.