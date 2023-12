Nouvel an : Des bus supplémentaires pour faire la fête en toute tranquillité

Le service de nuit N1 et N2 sera prolongé avec deux départs supplémentaires pour chaque ligne - © Compagnie des Autobus de Monaco / Facebook

La Compagnie des autobus de Monaco (CAM) a pris des dispositions pour le dimanche 31 décembre

« Boire ou conduire, il faut choisir », « Un verre, ça va… Trois verres bonjour les dégâts », « Quand on tient à quelqu’un, on le retient »… Vous connaissez forcément ces slogans. Ils sont toute l’année diffusés dans les médias pour sensibiliser le plus grand nombre aux dangers de l’alcool au volant. Alors concrètement, pour vous pousser à laisser votre voiture au garage pour le réveillon de la Saint Sylvestre, la CAM renforce son réseau ce soir-là.

Ainsi, dimanche 31 décembre 2023, le service de nuit N1 et N2 sera exceptionnellement prolongé avec deux départs supplémentaires pour chaque ligne, pour que vous puissiez profiter pleinement des festivités en Principauté sans prendre votre véhicule. Voici un rappel des heures théoriques de départ des ligne N1 et N2 :

Ligne N1

Albert II vers Place des Moulins (via bd Albert 1er, avenue Kennedy et avenue Princesse Grace)

Départs : 21h22 / 22h02 / 22h42 / 23h22 / 00h02 / 00h42 / + 2 départs supplémentaires à 1h22 et à 2h02.

Place des Moulins vers Albert II (via avenue d’Ostende, avenue du Port et le tour de Fontvieille autour du Stade Louis II)

Départs : 21h38 / 22h18 / 22h58 / 23h38 / 00h18 / 00h58 / + 2 départs supplémentaires à 1h38 et à 2h18.

Ligne N2

Monaco-Ville vers Rothondes (via l’itinéraire de la ligne 2)

Départs : 21h21 / 22h01 / 22h41 / 23h21 / 00h01 / 00h41 / + 2 départs supplémentaires à 1h21 et à 2h01.

Rothondes vers Monaco-Ville (via l’itinéraire de la ligne 2)

Départs : 21h36 / 22h16 / 22h56 / 23h36 / 00h16 / 00h56 / + 2 départs supplémentaires à 1h36 et à 2h16.