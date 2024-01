La Principauté rend hommage à Charles Aznavour pour son centenaire

Charles Aznavour, au Festival de Cannes - © Georges Biard, via Wikipédia

Charles Aznavour aurait eu 100 ans cette année. À cette occasion, un spectacle sera donné au Théâtre des Variétés.

La compagnie YG – Yveline Garnier vous donne rendez-vous vendredi 9 février à 20 heures pour rendre hommage à celui que l’on surnommait le Sinatra français. La bohème, For Me Formidable ou Emmenez-moi : la troupe musicale interprétera au Théâtre des Variétés les plus grands tubes de l’artiste.

Charles Aznavour, décédé en 2018, s’était produit pour la dernière fois ici-même à Monaco, sur la scène de la Salle des Étoiles en 2016.

Cet événement sera l’occasion d’une sortie en famille, un coup de nostalgie pour les plus âgés ou une découverte culturelle pour les plus jeunes.

Infos pratiques :