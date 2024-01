Le Couple Princier réuni autour des Monégasques pour la Sainte Dévote

La Principauté a célébré pendant deux jours sa Sainte Patronne.

Autour des Monégasques de tous âges, la Famille Princière a assisté vendredi 26 janvier dernier dans la soirée, à la cérémonie du Salut du Très-Saint Sacrement, présidée par Mgr Dominique-Marie David en l’église Sainte Dévote. À l’issue de la célébration religieuse, le Couple Princier a embrasé, avec ses enfants le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, la barque symbolique.

Tous les ans, Sainte Dévote est célébrée les 26 et 27 janvier – © Eric Mathon / Palais princier

Le lendemain, une messe a été célébrée en la Cathédrale de Monaco par le cardinal et évêque d’Ajaccio qui était l’un des invités d’honneur cette année. Interrogé sur Monaco Info, il a confié : « il est important de célébrer la mémoire d’une martyre du IVe siècle comme une femme du passé qui parle aux personnes d’aujourd’hui. La célébration de la Sainte Dévote est un moment émouvant durant lequel j’ai pu ressentir la chaleur populaire et l’attachement aux traditions, a poursuivi François-Xavier Bustillo. Je pense que nous vivons dans une époque où beaucoup de choses sont éphémères, et nous avons besoin de s’enraciner dans de belles traditions, celles qui rassemblent la population. Ces moments heureux et chaleureux nous font du bien et font du bien à la société.

La messe pontificale a été suivie de la procession sur le Rocher et de la présentation des reliques à la Famille Princière – © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Comme l’a justement rappelé l’homme d’Église, « Sainte Dévote est un trait d’union avec la Corse ». En effet, si elle est la patronne de Monaco elle est aussi, ne l’oublions pas, la Sainte patronne de la Corse. Martyrisée, vers l’an 304 à Lucciana, ville jumelée à ce titre avec Monaco depuis 2008, Dévote a été déposée sur une barque sur l’île qui ne prendra pas la direction de l’Afrique comme prévu mais, poussée par des vents contraires, celle de Monaco.