Le Forum pour l’Emploi de Monaco sera de retour en février

Plus de 3 600 candidats avaient répondu présent pour la première édition

De nombreux recruteurs, répartis dans 12 secteurs d’activité différents, vous attendent.

A votre agenda… et à votre CV ! Après une première édition couronnée de succès en septembre dernier, avec pas moins de 3 650 visiteurs réunis au sein du Grimaldi Forum, l’événement sera de retour le 16 février prochain.

Le rendez-vous est toujours donné au Grimaldi Forum, mais dans un format élargi « et donc plus ambitieux. » Le concept initié par le Gouvernement Princier, quant à lui, reste inchangé : vous pourrez rencontrer de nombreux recruteurs de la Principauté, répartis dans 12 secteurs d’activité, échanger avec eux et peut-être même repartir avec un contrat, comme ce fut le cas pour certains candidats lors de l’édition précédente.

Un pôle coaching emploi, animé par les Services compétents de l’Etat, le Service de l’emploi, la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique et les Caisses sociales de Monaco sera également proposé. L’occasion de vous préparer correctement aux entretiens et d’améliorer vos chances de réussite.

Vous pouvez dès aujourd’hui compléter votre profil candidat (ou employeur) sur le site internet de Monaco Pour l’Emploi.

A noter également que le Gouvernement Princier a confié la commercialisation des stands à une agence monégasque

spécialisée (voir ci-dessous) qui pourra accompagner les entreprises exposantes dans leur organisation et répondre à tous leurs besoins.

Infos pratiques :

Date : Le 16 février 2024

Le 16 février 2024 Horaires : De 9 heures à 18 heures

De 9 heures à 18 heures Lieu : Grimaldi Forum, espace Diaghilev

Grimaldi Forum, espace Diaghilev Accès public : libre et gratuit pour le public

libre et gratuit pour le public Plus d’informations sur la page LinkedIn de Monaco Pour l’Emploi

Pour réserver un stand, vous pouvez dès à présent contacter l’agence au +377 97 97 35 55 ou par mail à : info@monacopourlemploi.com, ou vous inscrire en ligne.