Le guide pour tout savoir sur les salles de sport de Monaco

Crossfit, musculation, sports de combat, coaching personnalisĂ©… On dĂ©nombre une dizaine d’Ă©tablissements rĂ©servĂ©s Ă la pratique du sport en PrincipautĂ©.

Brown House Athletic Club

C’est la dernière salle de sport ouverte en PrincipautĂ©. On y propose des sessions privĂ©es avec un coach ou des cours spĂ©cifiques de six personnes. Un cours y dure en moyenne une heure et plusieurs formats sont prĂ©sentĂ©s aux intĂ©ressĂ©s : le wod, le bodyweight ou centrĂ© sur le cardio. Des cours pour les ados et les personnes Ă la retraite sont Ă©galement proposĂ©s. Les rĂ©servations se font via la plateforme rĂ©sasports.

41 avenue Hector Otto, 98000 Monaco

Horaires :

Du lundi au vendredi de 7h Ă 20h et le samedi matin, de 9h Ă 12h

Tarifs :

30€ le cours collectif

90€ le cours personnalisé

Blackout Academy

©Blackout Academy

Au coeur de la Condamine, la Blackout Academy est une association monégasque qui propose à ses adhérents de pratiquer le jiu-jitsu brésilien, la boxe muay-thaï (boxe thaïlandaise), la luta livre, une lutte typiquement brésilienne, le M.M.A ou encore l’extrême Cross Game E.C.G, une technique de conditionnement physique labelisé Blackout Academy.

3ème sous-sol du Bâtiment Administratif, 11 Rue Louis Notari, 98000, Monaco

Les avis des utilisateurs :

« Des coachs au top, une équipe passionnée, une ambiance géniale et ça travaille dur. » (Google)

« Super endroit pour entraîner le bjj ou la boxe thaïlandaise. » (Google)

Tarifs :

Adultes : de 350 à 600€ la cotisation annuelle selon le sport pratiqué.

Ados : de 300 à 450€ la cotisation annuelle selon le sport pratiqué.

Horaires :

Du lundi au samedi, entraĂ®nement selon le planning annuel de l’association.

Fit Factory

©Théo Briand / Monaco Tribune

Avec le nouveau complexe balnĂ©aire du Larvotto dĂ©voilĂ© en 2021, l’endroit s’est Ă©quipĂ© d’une nouvelle salle de sport : Fit Factory. 600m2 face Ă la mer avec des machines et du matĂ©riel de fitness mais aussi une salle dĂ©diĂ©e au spinning avec un système de vidĂ©o-projection assurant une immersion totale dans la course. Des cours collectifs ou privatifs sont aussi proposĂ©s.

Promenade infèrieure du Larvotto Avenue Princesse Grace, 98000, Monaco

Les avis des utilisateurs :

« Très bonne salle. Propre et entretenue. Staff Ă l’Ă©coute. MatĂ©riel rĂ©cent. Environnement et vue imbattable. Je recommande. » (Google)

« Très bien situĂ©e, la salle est propre, une ambiance agrĂ©able, la vue sur la mer est très sympa, la salle est spacieuse, le prix pour un abonnement Ă l’annĂ©e est très cohĂ©rent. » (Google)

Tarifs :

Abonnement annuel : 1860€

Horaires :

Du lundi au vendredi : de 7h00 Ă 21h30

Samedi et dimanche : de 8h30 Ă 13h30

Eclub

©Eclub

SituĂ©e sur le Boulevard des Moulins, Eclub est une salle de sport 100% connectĂ©e. Une sĂ©rie d’activitĂ© et de concepts sportifs y sont proposĂ©s tels la boxe, le stretching, le crossfit ou encore la pratique du step. Des entraĂ®nements en groupe sont Ă©galement possibles dans les espaces rĂ©servĂ©s Ă la musculation, au cardio ou aux machines connectĂ©es.

Le Montaigne, 6 Bd des Moulins, 98000 Monaco

Les avis des utilisateurs :

« Salle refaite Ă neuf il y a peu, bonne ambiance : les coachs sont sympas et prĂ©sents sans ĂŞtre sur notre dos et l’ambiance avec les autres usagers est conviviale. On y vient suer avec plaisir ! » (Google)

« Excellent emplacement, machines modernes, personnel sympathique. » (Google)

Tarifs

Abonnement 1 mois : 125€

Abonnement 3 mois : 350€

Abonnement 6 mois : 650€

Abonnement 1 an : 79€/mois

Horaires :

De 7h Ă 21h du lundi au vendredi

De 9h à 14h le samedi et fermé le dimanche.

Hercule Fitness Club

©Mairie de Monaco

Ouvert depuis avril 2018, le Hercule Fitness Club est une salle de sport gĂ©rĂ©e par la Mairie de Monaco, sur le Port de Monaco. On y retrouve des cours des fitness, de spinning, d’aquabike, d’aquagym ou encore un programme de coaching personnalisĂ©. Le lieu est aussi dotĂ© de machines modernes pour la musculation.

Quai Albert 1er, 98000 Monaco

Les avis des utilisateurs :

« Club de fitness à taille humaine, avec une équipe de coach au top. La salle est de taille moyenne avec des machines de grande qualité. » (Google)

« Très bien accueillie et bien conseillée. Personnel très sympathique et souriant. Ça fait plaisir !!! » (Google)

Tarifs :

Abonnement mensuel : 180€

Abonnement annuel : 1100€

Entrée pour une journée : 25€

Horaires :

Lundi au vendredi de 7h Ă 21h30

Samedi, dimanche et jours fériés de 8h à 18h

39 Monte-Carlo

©39 Monte-Carlo

Peut-ĂŞtre l’une des salles de sport les plus exclusives en PrincipautĂ©. Le lieu est conçu pour une expĂ©rience personnalisĂ©e et tient son rĂ´le de club de sport privĂ© en proposant plusieurs coachs experts, des entraĂ®nement ciblĂ©s et l’accès Ă un Ă©quipement sportif haute-technologie. Sur place, tous les entraĂ®neurs de fitness ont travaillĂ©, concouru et jouĂ© dans le sport et la danse professionnels, y compris le rugby, le football, la natation, le ballet et la course automobile de niveau international. Le lieu fait partie d’un ensemble comprenant du bien-ĂŞtre et de la restauration.

39 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco

Tarifs :

Abonnement annuel : 4 900€

Horaires :

Ouvert de 7h Ă 22h du lundi au vendredi

Ouvert de 9h Ă 19h samedi et dimanche

MonaMove

©Monaco Tribune

MonaMove est une plateforme de sport en plein air inaugurĂ©e en 2019. Ă€ Monaco, on retrouve deux spots pour faire du sport gratuitement, dans un cadre plus qu’agrĂ©able, avec vue sur la mer, sur le MusĂ©e OcĂ©anographique et sur le Rocher. AlimentĂ©e grâce Ă l’Ă©nergie solaire, l’aire dispose d’Ă©quipements Ă utiliser en autonomie ou grâce Ă l’application mobile Monamove. Les agrès vous accueillent dès l’âge de 14 ans.

Port de Fontvieille et Port Hercule

MonaMove : une salle de sport connectée à ciel ouvert

Les avis des utilisateurs :

« Faites de l’exercice avec vue ! Salle de sport extĂ©rieure avec vue imprenable sur le port ! » (Google)

« C’est incroyable de faire du sport avec ces vues et ce soleil. » (Google)

Accès libre et gratuit !

World Class

©World Class Monaco

Salle de sport situĂ©e Ă la frontière entre Monaco et Cap d’Ail, World Class propose des Ă©quipements dĂ©diĂ©s au fitness, au cardio et Ă la musculation, en plus d’un plateau d’entraĂ®nement libre et un espace poids libre. Le club propose Ă©galement des entraĂ®nements en extĂ©rieur dĂ©diĂ©s Ă celles et ceux qui souhaitent prĂ©parer des triathlons et d’autres compĂ©titions. Un sauna et un hamam accompagnent Ă©galement des sportifs.

6 Av. Marquet, 06320 Cap-d’Ail, France

Les avis des utilisateurs :

« Club fantastique, emplacement idéal face au Stade Louis 2… équipement complet, spa… coachs aux petits soins… Cela vaut non seulement le coup d’œil mais aussi d’y passer du temps pour s’entraîner !!!! » (Google)

« Il y a une très bonne ambiance, les coachs sont présents pour nous conseiller, le matériel est impeccable et la salle est très propre et belle. Je la recommande vivement ! » (Google)

Tarifs :

Abonnement mensuel : 450€

Horaires :

Lundi au vendredi : 7h Ă 22h

Samedi au Dimanche : 8h Ă 19h

The Forge

©The Forge

« Un laboratoire d’entraĂ®nement personnel oĂą vous et votre corps sont les seules choses qui comptent pour nous. » VoilĂ comment se dĂ©crit la salle de sport situĂ©e Ă Fontvieille. En cours individuels ou de groupes, des coachs vous accompagnent selon vos besoins et votre niveau de dĂ©part. Au sein de la salle, force, puissance, rĂ©silience et bien-ĂŞtre sont les maĂ®tres-mots.

8 Avenue de Fontvieille, 98000 Monaco

Les avis des utilisateurs :

« Endroit très bien situé sur Fontvieille, la salle est purement fonctionnelle avec un look atypiquement beau ! Idéal pour avoi une shape parfaite avec motivation ! » (Google)

« La meilleure et la plus complète salle de sport de Monaco. Excellents professeurs, super qualifiés, notamment pour la boxe. » (Google

Tarifs :

Entre 30 et 60€ la séance en groupe.

120€ la séance personnalisée.

Horaires :

Du lundi au vendredi de 7h Ă 20h30

Le samedi de 9h Ă 13h

Gymway

À la frontière entre Monaco et Beausoleil, Gymway propose également un suivi personnalisé de vos entraînements. Des cours collectifs sont aussi dispensés pour les sportifs débutants ou confirmés. Parmi les propositions : biking, cours de tonification, pilates, kettel bells, stretch ou zumba. Les éducateurs qui y exercent sont diplômés d’État et leur accompagnement peut aller du cours personnel au simple encadrement.

3 Bd du General Leclerc, 06240 Beausoleil, France

Les avis des utilisateurs :

« Club de sport convivial où règne une ambiance sympathique! Mention spéciale au cours de boxe du mardi dirigé par Adil : cardio et technique garantis! Je recommande ! » (Google)

« Anciennement membre, je regrette de ne plus faire parti de cette salle Ă l’ambiance familiale , le personnel est vraiment au top, les machines sont très bien, les cours collectifs on l’air très sympa et bien dynamiques » (Google)

Tarifs :

À partir de 69€ par mois

À partir de 65€ le cours personnalisé.

Horaires :

De 8h30 Ă 20h30 du lundi au samedi

De 9h Ă 20h30 le dimanche.

Les salles de sport des hôtels monégasques

Il est Ă©galement possible d’aller se dĂ©penser dans les locaux de certains des prestigieux Ă©tablissements de la PrincipautĂ©. Le Fairmont Fitness Monte-Carlo accueille les clients de l’hĂ´tel et ses abonnĂ©s au 7ème Ă©tage du bâtiment. Les cours collectifs ou privĂ©s sont complĂ©tĂ©s par un accès Ă la piscine, au saune et au hammam, dont les accès sont garantis avec les abonnements Gold ou Platinum.

Ouvert tous les jours 24h/24

12 Av. des Spélugues, 98000 Monaco

Cours privé : 90€

Abonnement annuel Gold / Platinum : 3 000€ / 3 540€.Â

Ă€ quelques pas de lĂ , la salle de sport des Thermes Marins Monte-Carlo propose un vaste espace pour dispenser de cours de fitness. Au programme, les classiques comme le stretching et le Pilates, mais aussi du Piloxing, mĂ©lange de boxe, de Pilates et de danse ou encore l’outdoor bike. Des cours d’aquagym sont aussi proposĂ©s. Piscine, sauna et hammam sont Ă retrouver dans l’espace Wellness.