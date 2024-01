Les oranges amères vont être récoltées à Monaco

Chaque année, les jardiniers de la Direction de l’Aménagement Urbain procèdent à la récolte des bigaradiers de la Principauté.

On en compte 580 en Principauté. Les bigaradiers sont ces arbres où il est possible de cueillir les bigarades, ces oranges amères difficiles à déguster tel quel qu’il est conseillé d’utiliser pour agrémenter les plats chauds, salades et desserts. Il est aussi possible d’en faire du vin ou de la marmelade pour le petit déjeuner. Cela se faisait notamment chez les grandes familles monégasques. Certains y ont également vu un business, comme l’Orangerie, une liqueur made in Monaco à base d’oranges amères.

En 2023, 2,33 tonnes de la récolte sur un total d’environ 8,24 tonnes ont été distribuées à la population ainsi qu’au Lycée Rainier III pour transformation du produit en confiture et pâtes de fruits. À l’instar des années précédentes, toutes les personnes intéressées peuvent se rapprocher des jardiniers sur place pour recevoir quelques bigarades. Ces derniers seront sur les différentes artères des quartiers de la Condamine, des Moneghetti et de Monte-Carlo.

Les jardiniers réaliseront la cueillette des oranges amères selon le calendrier suivant :

(* de 8h à 12h et de 14h à 15h30, sous condition des aléas climatiques et de l’avancée de la récolte)

Secteur Condamine :

Du 29 janvier au 10 février : Rue Princesse Caroline

Du 15 au 26 janvier : Rue Grimaldi

Secteur Moneghetti :

Du 15 au 26 janvier : Boulevard de Belgique

Secteur Monte-Carlo :

Du 8 au 19 janvier : Avenue de Grande Bretagne

Du 22 au 26 janvier : Boulevard de Suisse

Du 29 janvier au 2 février : Boulevard d’Italie

Pour plus d’information : Direction de l’Aménagement Urbain – +377 98 98 22 77/ amenagement@gouv.mc