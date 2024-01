Nationalité, résidence… Qui sont les élèves de la Principauté ?

L’IMSEE a dévoilé son « Focus éducation » 2023.

La nouvelle année permet souvent de faire le point. Et c’est le cas de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques (IMSEE) qui a publié ses chiffres relatifs à l’éducation monégasque. L’étude comprend les élèves des cycles primaire et secondaire des établissements publics et privés.

Commençons par cette donnée : 6 448. C’est le nombre d’élèves scolarisés de la maternelle à la terminale à la rentrée 2023-2024 (hors Académie de Danse Princesse Grace et AS Monaco Academy). Ce nombre est en légère augmentation par rapport à l’année précédente avec 110 élèves supplémentaires, surtout dans le secteur privé avec l’arrivée de la British School of Monaco. Sur une période de dix ans, c’est la première fois que l’effectif dépasse les 6 400. Pour ce qui est de la répartition, 66 % sont scolarisés dans des établissements publics et 40 % dans le privé.

L’Institution François d’Assise – Nicolas Barré (maternelle à la terminale), reste le premier établissement en nombre d’élèves scolarisés avec 1 170 élèves – © IMSEE

Près de 7 élèves sur 10 résident en Principauté

Toujours sur l’année 2023/2024, près de 4 400 élèves résident à Monaco, soit un peu plus de 68 % d’entre eux. Pour le reste, 31% des élèves habitent dans les Alpes-Maritimes dont 23,5 % dans les communes limitrophes (Beausoleil, Cap-d’Ail, La Turbie et Roquebrune- Cap-Martin).

Les enfants vivant à Monaco sont plus représentés dans le secteur privé que dans le public – © IMSEE

Concernant les nationalités, les Français sont plus nombreux que les Monégasques, et, à l’image de Monaco, les écoles sont cosmopolites. En effet, elles accueillent 82 nationalités différentes en 2023/2024. À noter que les élèves monégasques, français et italiens sont majoritairement scolarisés dans le public et, a contrario, les nationalités anglo-saxonnes sont plus présentes dans le secteur privé.