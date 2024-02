Le Monaco Privet Label évolue pour développer l’attractivité de Monaco

Une conférence de presse a été organisée pour présenter les principaux changements de cet outil, en présence de la nouvelle directrice Chloé Leclercq, également chargée de mission à la cellule Attractivité.

« La politique d’attractivité est déterminante et indispensable pour consolider le modèle économique monégasque, et le MPL est en est un instrument privilégié ». Lundi 5 février dernier Pierre Dartout a donné le ton. Comme l’a rappelé le Ministre d’État, l’atout majeur de Monaco est de savoir attirer des touristes, des investisseurs, des salariés et des résidents qui contribuent à toutes les activités possibles liées à l’économie de Monaco. Cette dernière reposant principalement sur l’immobilier, les activités financières et bancaires et le tourisme.

Pour continuer à attirer des profils intéressants à Monaco et conserver les talents existants, le Gouvernement Princier mise sur le Monaco Privet Label, instrument développé en 2009 qui évolue aujourd’hui au service de la politique d’attractivité. Frederic Genta Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique en a d’abord rappelé le rôle : « le MLP est spécifiquement dédié aux résidents et aux investisseurs. D’ailleurs nous avons la chance d’avoir en Principauté une communauté de résidents et d’investisseurs exceptionnelle, composée de 149 nationalités et provenant de toutes les industries du monde : santé, immobilier, média… Ces leaders ont l’envie d’aider Monaco par leurs investissements, leur réseau ou leur contribution philanthropique. »

La nouvelle version permettra :

d’attirer les profils intéressant en promouvant Monaco.

les profils intéressant en promouvant Monaco. de retenir les 320 membres (sur 2 250) qui sont à Monaco en augmentant sensiblement le nombre d’événements organisés dans l’année. Au Sommet, Grand Prix de Formule 1 et Yacht Show, se grefferont notamment des conférences à Monaco et à l’international. L’idée est d’augmenter de 20% le nombre de résidents monégasques parmi l’effectif du club. Chloe Leclerc a également glissé qu’un outil numérique devrait être lancé prochainement afin de renforcer toujours plus les liens entre les membres et developper chez eux un sentiment d’appartenance.

Si le MPL est une structure du Gouvernement, elle travaille en étroite collaboration avec les organisations privées comme l’AMAF, le MEB, la SBM. Frederic Genta Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique

Générer des liens et de la confiance

« Ces derniers mois nous avons été à la rencontre de nos résidents qui représentent une véritable élite à l’affluence mondiale. Nous avons échangé sur leur choix d’installation et nous avons procédé à la même démarche proactive auprès de nos membres internationaux en les interrogant sur leurs attentes et leurs besoins. Si la décision de s’installer dans un pays est multifactorielle, elle s’appuie sur des liens humains et sur une relation de confiance, et c’est là toute la force du MPL. Nous agissons comme un catalyseur », expose la nouvelle directrice.

Monaco parmi les meilleures destinations européennes en 2024

Le MPL va par ailleurs s’appuyer sur la communauté des jeunes générations qui sont généralement les enfants des membres. « Nous avons au sein du MPL Young Leaders 140 membres de 21 nationalités et âgé ente 18 et 31 ans », précise Chloé Leclerc. Pour celles et ceux qui se posent la question, il n’est pas possible de postuler pour intégrer le club. « Les résidents nous donnent des recommandations pour choisir les membres », a conclu Frederic Genta, rappelant quelques critères pour entrer dans le réseau : avoir un attachement à la Principauté, être quelqu’un de recommandable, avoir réussi dans son activité qu’elle soit financière, culturelle ou sportive et souhaiter mettre cette réussite à la disposition de Monaco.