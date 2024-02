La Princesse Stéphanie : « Le cirque est pour moi une source d’émerveillement, de joie intense »

Dans un entretien accordé à Gala, la Princesse est revenue sur ce qui fait vie : le cirque, son père le Prince Rainier III, ses enfants ou encore sa petite-fille Victoire.

Le magazine français est allé à la rencontre de la Princesse la veille de l’ouverture de la 46e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo, un festival que son père, le Prince Rainier III, avait créée en 1974 et dont elle a repris les rênes. En plein préparatif, elle confie : « grâce à lui, Monaco est devenu le rendez-vous mondial du cirque. Il était visionnaire, comme pour tout ce qu’il a entrepris à Monaco. Je suis très fière de poursuivre depuis dix-huit ans l’œuvre qu’il m’a léguée. J’espère continuer encore très longtemps à lui rendre hommage ainsi ».

Pendant un an, la Principauté a rendu hommage au Souverain, qui, comme le reconnaît la Princesse, lui a non seulement transmis sa passion pour le cirque, mais lui a aussi inculqué de nombreuses valeurs comme l’honnêteté, la franchise, la droiture, la générosité, la compassion ou encore l’altruisme. « Notre père nous a appris à nous serrer les coudes, à nous soutenir les uns les autres. Nous sommes très unis », a-t-elle ajouté.

Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie ont rendu hommage à leur père, le Prince Rainier III – © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

L’année 2023 a par ailleurs été marquée par la naissance de Victoire, le 4 avril, la fille de son fils aîné Louis Ducruet et de son épouse Marie. « La naissance de ma petite-fille est un grand bonheur. C’est le cours de la vie qui continue. C’est comme un accomplissement : on a élevé ses enfants, qui élèvent à leur tour leurs enfants. » À la question « êtes-vous impatiente d’emmener votre petite Victoire sous un chapiteau ? » La réponse est sans détour : « oh que oui ! J’ai hâte de lui faire découvrir cette passion qui fait partie de notre patrimoine culturel depuis deux cent cinquante ans, de la lui transmettre. »

Et au commentaire : « on a beaucoup écrit que vous étiez une princesse rebelle », elle insiste : « je ne suis pas rebelle. Je suis toujours correcte. À mon avis, je n’ai jamais fait de choses scandaleuses. J’ai juste pris la vie comme elle venait. J’ai agi en fonction de ce que je ressentais au fond de moi et, comme je vous l’ai dit, je vais au bout des choses. J’ai des convictions… En fait, je dirais que je suis courageuse plus que rebelle. »

La famille, c’est l’ancrage le plus solide que l’on puisse avoir

Pour 2024, si la Princesse s’adonnera aux préparatifs des 20 ans de son association de lutte contre le sida, Fight Aids Monaco, elle entend également profiter de sa famille, et de ses animaux. « Sur le domaine de Fontbonne, je vis avec mes animaux et je recueille ceux qu’on a enlevés à des gens qui les maltraitaient », a rappelé la Princesse qui a perdu son deuxième éléphant en juillet dernier.