Comment les nouvelles technologies peuvent-elles être au service de l’immobilier ?

Cette question a été abordée mardi 12 mars dernier au Yacht Club de Monaco, lors de la 3e édition de la conférence sur la PropTech.

L’immobilier est un pilier majeur de l’économie monégasque et représente 20% du PIB de la Principauté. Ainsi, comme l’a rappelé Frederic Genta sur Monaco Info en marge de l’événement organisé avec le Gouvernement Princier et le Monaco Economic Board dans le cadre du programme Extended Monaco, « pour ce secteur majeur de Monaco, il est central de maîtriser la technologie, puisque sur chacun des aspects comme la construction, la transaction ou la maintenant, elle permet d’être plus efficace et d’augmenter la valeur ».

Soutenu par les organisations professionnelles du secteur – la Chambre Immobilière, la Chambre Patronale du Bâtiment, le Syndicat des Promoteurs et l’Ordre des Architectes –, la conférence a rassemblé de nombreux experts locaux et internationaux de la PropTech.

Monaco : un centre européen de la technologie

« Le secteur de l’immobilier vit une véritable mutation stratégique avec l’irruption du numérique et plus récemment de l’intelligence artificielle. Pour accompagner ce changement majeur, le Gouvernement, en collaboration avec le Monaco Economic Board, les différentes chambres et l’ESCP, notre partenaire académique, souhaite faire de Monaco un centre européen de la technologie appliquée à l’immobilier, la PropTech », a rappelé en introduction de la conférence le Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique.

Au cours des échanges, plusieurs acteurs locaux et internationaux de la PropTech ont pu partager leur vision et présenter leurs solutions. Parmi eux : le cabinet d’architecture Foster & Partners, fondé par Sir Norman Foster, à l’origine notamment du Yacht Club de Monaco, du Viaduc de Millau ou de la Grande Cour du British Museum. Les start-ups Oghji, YouStock et Net0, toutes les trois incubées à Monaco Tech, ont également participé et exposer leur stratégie pour réduire l’empreinte carbone et optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments.

« Cette conférence nous rappelle l’importance du secteur immobilier ici et ailleurs et a permis de mettre en lumière les perspectives prometteuses que la PropTech peut offrir. En embrassant l’innovation et en exploitant le potentiel des nouvelles technologies, nous pouvons façonner un avenir immobilier efficace, économiquement plus viable et surtout plus durable », a conclu Guillaume Rose, Directeur du Monaco Economic Board.