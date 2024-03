Le Prince Albert II star du nouveau documentaire irelandais Quintessentially Irish

Le film présente certains des plus beaux sites d'Irlande et des exportations célèbres - et des expatriés ! (c) Capture d'écran du film

Quel est le point commun entre le Prince Albert II, Usain Bolt, Joe Biden et Jeremy Irons ? Effectivement, aucun d’entre eux n’est Irlandais, mais ils sont tous les vedettes, ainsi que de nombreuses autres personnalitĂ©s culturelles et politiques, du documentaire Quintessentially Irish.

Publicité

Après Quintessentially British, le rĂ©alisateur Frank Mannion a entrepris de saisir ce que signifie ĂŞtre irlandais. Loin des clichĂ©s de trèfles et de lutins, le film nous emmène sur l’Ă®le d’Émeraude, prĂ©sentant ses nombreux sites fabuleux et explorant les origines de certaines facettes de la vie irlandaise, Ă l’image des courses de chevaux, du whisky, du football gaĂ©lique, du caractère irlandais et bien sĂ»r, la Guinness.

Des intervenants influents, célèbres, et même surprenants

Les Irlandais ont certainement une bonne rĂ©putation. Ils sont universellement reconnus comme aimant s’amuser et sympathiques, ce qui explique peut-ĂŞtre pourquoi tant de personnes, y compris des dirigeants du monde entier, sont dĂ©sireuses de revendiquer un lien avec eux.

Ainsi, si certaines des personnes prĂ©sentĂ©es dans le film sont nĂ©es et ont grandi en Irlande, d’autres ont des liens, disons… indirects avec l’Ă®le d’Émeraude.

Le rĂ©alisateur, Franck Mannion n’a pas fait dans la demi-mesure. Il a fait appel Ă certaines des personnalitĂ©s les plus influentes et les plus connues au monde, notamment Pierce Brosnan (citoyen amĂ©ricain nĂ© Ă Navan), Bob Geldof, Sharon Horgan, Jeremy Irons, laurĂ©at d’un Oscar, et le Prince Albert II de Monaco, qui Ă©voque les origines irlandaises de sa mère, la Princesse Grace, nĂ©e Grace Kelly. Avons-nous dit pas de trèfle ? Dans ce cas, on oublie la cravate du Souverain…

Le Prince Albert II a rendu hommage à sa mère lors d’un déplacement en Irlande

En termes de figures puissantes, pas moins de trois chefs d’État se sont prĂŞtĂ©s au jeu. Le Prince Albert II, s’est joint au prĂ©sident irlandais Michael D Higgins et Joe Biden. Le prĂ©sident des États-Unis, un fier Irlandais dont la famille, comme celle des Kelly, est originaire du comtĂ© de Mayo, a accordĂ© Ă Franck Mannion et son Ă©quipe un accès exclusif Ă la Maison Blanche le jour de la Saint-Patrick. Ils ont Ă©galement filmĂ© Ă la Maison PrĂ©sidentielle de Dublin lors de la visite d’État de Joe Biden en 2023. Ă€ Monaco, l’équipe du documentaire a eu l’occasion d’accĂ©der au Palais Princier.

Et le sprinter jamaĂŻcain Usain Bolt ? La bande-annonce contient un petit spoiler sur ses liens avec l’Irlande. De mĂŞme, il pourrait Ă©ventuellement revendiquer un lien avec Monaco, mais nous explorerons peut-ĂŞtre cela une autre fois !

Une carte de Saint-Valentin pour tout ce qui est grand et irlandais Le réalisateur Franck Mannion

Mannion dĂ©clare Ă propos de sa « carte de Saint-Valentin Ă tout ce qui est grand et irlandais » : « Quintessentially Irish reflète la rĂ©alitĂ© moderne selon laquelle l’Irlande est bien plus que des reprĂ©sentations clichĂ©es de lutins… Le pays a une confiance en soi nationale renouvelĂ©e qui se reflète dans le mĂ©lange palpitant d’une nouvelle gĂ©nĂ©ration d’artistes et de romanciers.«Â

« Il y a 23 millions d’AmĂ©ricains qui se rĂ©clament de l’hĂ©ritage irlandais et six millions de Britanniques qui ont un grand-parent irlandais. C’est Ă eux que nous nous adressons… Nous espĂ©rons que le public aura le sentiment que Quintessentially Irish est le film idĂ©al Ă regarder en ce jour de la Saint-Patrick« , ajoute-t-il.

Le film devrait sortir dans les salles de cinĂ©ma aux États-Unis, ainsi que sur les principales plateformes en ligne, juste avant la Saint-Patrick de cette annĂ©e, mais pas avant le mois d’avril au Royaume-Uni et en Irlande. Une sortie en DVD est Ă©galement prĂ©vue.