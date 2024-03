Monterra Wealth Management : « Nous souhaitons proposer une approche du conseil en investissements tournée vers la performance et l’innovation »

Le 10ème « Breakfast by Monterra » accueillait Antoine Dresch et Fleur Pellerin, ici entourés des quatre associés et fondateurs de Monterra Wealth Management (de gauche à droite) : Stéphane Desvernay, Jérémy Perrot, Nicolas Traineau et Xavier Midorge. ©Monterra Wealth Management

Spécialisée en gestion de fortune, la société monégasque organise régulièrement des conférences en Principauté.

Devant un parterre d’invités locaux, Monterra Wealth Management – anciennement Pleion Monaco – profite de ces petits-déjeuners, les « Breakfast by Monterra », pour accueillir des spécialistes qui viennent présenter leur parcours et leur vision du marché dans leurs domaines d’expertises.

« Au travers de ces conférences, nous proposons à notre réseau en Principauté (clients, partenaires, institutionnels) un éclairage différent en permettant l’accès à des personnes reconnues tant pour leurs compétences que leurs visions », développe Stéphane Desvernay, CIO et associé de la société de gestion.

En ce mois de mars, l’événement porte sur le thème des marchés de la « Technologie » et du « Lifestyle ». Et pour l’animer, ce sont Fleur Pellerin et Antoine Dresch qui ont apporté et expliqué leur vision de l’investissement, les opportunités entre Asie (Corée, Japon, …) et Europe pendant plus d’une heure la semaine dernière. Et pour cause, l’ancienne Ministre du numérique (à l’origine de la FrenchTech), puis de la culture et l’ex banquier au sein de Morgan Stanley se sont retrouvés pour unir leurs compétences et fonder une société de gestion, Korelya Capital, en 2016.

Fleur Pellerin et Antoine Dresch (à droite) sont venus présenter leur parcours dans l’investissement. ©Philippe Fitte / Monterra Wealth Management

Quelques acteurs en Principauté mettent en avant la thématique de l’investissement privé non côté dont Monterra

« Chez Monterra, nous avons fait le choix de travailler en priorité avec des professionnels expérimentés cumulant à la fois une longue expérience dans la Finance et le fait d’être des entrepreneurs accessibles, tournés vers la recherche d’investissements performants ».

« Notre volonté est d’offrir à nos clients un accès privilégié à ces grands talents », nous explique Stéphane Desvernay, CIO de Monterra Wealth Management. Cet événement semestriel a par exemple permis à la société de recevoir Gilles Moëc, chef économiste monde chez AXA, Christophe Barraud, chef économiste et stratégiste chez Market Securities ou encore le stratégiste Florian Roger du Groupe BNP.

En plus de continuer d’interagir avec son réseau d’économistes et d’investisseurs de renom, Monterra Wealth Management a aussi pris le parti de se rendre régulièrement dans les événements financiers les plus spécialisés. Que cela soit au salon de l’IPEM (International Private Equity Market), organisé à Cannes, ou à Deauville pour le forum Time to Change, spécialisé sur l’investissement responsable, la société monégasque veut mettre en avant son savoir-faire et ses idées.

« La Principauté est une terre d’innovation et nous souhaitons nous aussi contribuer à notre niveau à cette dynamique », ajoute Stéphane Desvernay, évoquant par exemple l’un des fonds thématiques créé et géré par Monterra Wealth Management ayant obtenu le label ISR, pour Investissement socialement responsable. Créé en 2016 par le ministère de l’Économie et des Finances Français, ce label européen vise à offrir une meilleure visibilité aux fonds d’investissements intégrant dans leur gestion des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance avec la volonté pour la société de gestion de fonds monégasque d’attirer les clients en dehors de Monaco.

« L’objectif premier a toujours été d’aller capter des actifs à l’extérieur et de les faire venir à Monaco », illustre et conclut le CIO.

Stéphane Desvernay et les équipes de Monterra ont d’ailleurs en projet d’accueillir « l’une des plus grands noms féminins de la gestion d’actif » dans le cadre d’un événement dédié. En attendant, motus et bouche cousue à propos de l’identité de cette future invitée des « Breakfast by Monterra ».