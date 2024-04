Rolex Monte-Carlo Masters 2024 : Comment s’y rendre en transports en commun 

Cars, navettes gratuites ou train ? Voici comment vous vous rendrez au tournoi à partir de ce week-end, sans prendre votre voiture.

À trois jours du début du premier tournoi Masters 1000 sur terre battue de la saison, il est temps d’organiser votre venue. Chaque année, la Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) propose des navettes gratuites pour les spectateurs. La SNCF, elle, assure une halte spéciale pour l’événement « Monte-Carlo Country Club ». Plus de détails.

En bus

Nous vous conseillons vivement d’éviter les contraintes d’embouteillages et de stationnement pour vous rendre au tournoi. Privilégiez les navettes gratuites ainsi que les cars proposés par la CAM et les TER ZOU!. De Nice depuis le quartier du port (LIGNE 607) ou bien de Menton depuis la gare routière (LIGNE 608), les cars circulent toutes les 15 minutes et coûtent 1€50 le trajet, par personne.

Si vous venez des parkings publics de la Principauté, des premières navettes sont accessibles gratuitement le matin et le soir, pour les spectateurs munis d’un billet (voir le plan « Itinéraire navette parkings VL » pour connaître les trajets et parkings desservis).

Des secondes navettes, également disponibles le matin et le soir, sont réservées aux spectateurs arrivant en Principauté en autocar de tourisme (voir le plan « Itinéraire navette parking autocars »).

Sur place, au Monte-Carlo Country Club (entrée/sortie 3), un dispositif d’aide en plusieurs langues est mis en place pour guider les spectateurs entre les deux types de navettes.

En train

Comme pour chaque édition, la SNCF met en place une station éphémère située entre les gares de Monaco et Roquebrune-Cap-Martin. Le TER vous dépose alors à environ 500 mètres de l’entrée n°4 du Rolex Monte-Carlo Masters. À noter, cette halte ne peut pas assurer l’accueil de personnes à mobilité réduite.

Autre possibilité, vous pouvez également descendre en gare de Monaco puis utiliser gratuitement, sur présentation de votre billet tennis, les bus de la Principauté (lignes 1, 4 ou 6) pour rejoindre le Monte-Carlo Country Club ensuite.