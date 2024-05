À l’approche du Grand Prix de F1, la Direction des Affaires Maritimes sensibilise sur les usagers

Le Port de Monaco sera bouclé et protégé à l'arrivée du Grand Prix de Formule 1 © Direction de la Communication du Gouvernement Princier - Stéphane Danna

Le week-end du Grand Prix débute ce vendredi 24 mai et génère une affluence terrestre et maritime colossale à Monaco.

Chaque année, la Direction des Affaires Maritimes (DAM) lance une campagne de sensibilisation afin de rappeler les dangers de la pollution maritime. Cette prévention sera adressée aux navigateurs marins afin de les prévenir sur la « sécurité de la navigation et de protection de l’environnement marin ».

Un flyer sera alors distribué avec dessus toutes les informations afin de mieux circuler en mer durant la période du Grand Prix. Ce document sera aussi envoyé par voie électronique, afin de prévenir le plus de personnes possibles, grâce à la Société d’Exploitation des Ports de Monaco et de la Division de Police Maritime et Aéroportuaire.

La DAM prévient aussi qu’elle sera présente dans les zones protégées pour plusieurs raisons :« faire respecter les limitations de vitesse, les zones interdites à la navigation et au mouillage, de réguler le trafic dans les deux ports, de vérifier les autorisations des bateaux-taxis etc… »