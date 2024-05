Les jeunes de l’AS Monaco viennent nettoyer la plage Marquet à Cap-d’Ail

Le matin du 30 mai 2024, les U16 du club princier ont mis les mains dans le sable afin de nettoyer la plage de tous ses déchets polluants.

L’Institut océanographique et l’Association des Amis du Musée se sont associés avec Nice Plogging, association bénévole de nettoyage de micro-déchets, pour accompagner les U-16 de l’AS Monaco dans cette mission. Le but étant de sensibiliser les jeunes tout en développant leur approche sur la protection de l’écosystème.

Munis de gants de protection et de sacs poubelle, 16 joueurs ont récolté au total plusieurs milliers de mégots de cigarette et plusieurs kilos de déchets en l’espace de 45 minutes. Il est important de savoir que la plage avait été nettoyée au préalable dans la matinée et pourtant, l’opération a tout de même été un franc succès.

© Monaco Tribune / Killian Masurier

Une mission réussie pour Mathieu Perino, membre du collectif Nice Plogging, qui se réjouit de cette initiative : «Il y a l’action de dépolluer qui est très importante et la visibilité que l’on va avoir, le fait que les gens nous voient dépolluer, c’est hyper important. A plus forte raison lorsque ce sont des jeunes emblématiques de Monaco, ce sont comme des ambassadeurs pour nous et l’action aura d’autant plus de portée. »

Des missions servant d’exemples pour les joueurs de l’Academy

Cette nouvelle initiative s’inscrit dans la continuité des précédentes actions bénévoles des jeunes joueurs qui participent au développement du programme socio-éducatif de l’Academy. Il est important pour le Président de l’Academy, Sébastien Muet, de développer cet aspect écologique : « La construction d’un footballeur passe par la construction d’un homme de haut niveau. C’est très important de les sensibiliser aux enjeux environnementaux, aux enjeux de la vie, plus larges qu’un simple terrain de foot. »

© Monaco Tribune / Killian Masurier

Les déchets collectés seront reversés à la Mairie du Cap d’Ail, qui s’engage à les recycler. De nouveaux évènements bénévoles du même type auront lieu prochainement.

Un maillot dédié au monde marin

L’AS Monaco et Kappa avaient lancé l’été dernier un maillot dédié au monde marin, baptisé OCEANO, pour lequel le Club et son équipementier reversent 5 € sur chaque tunique vendue afin de soutenir les actions de préservation et de médiation environnementales menées par l’Institut océanographique.