Les Rencontres Philosophiques de Monaco vous donne rendez-vous pour la Semaine PhiloMonaco en juin

Du mardi 11 juin au dimanche 16 juin, vous retrouverez des débats intellectuels et philosophiques donnés par des intervenants de renoms.

Cet Ă©vĂ©nement rĂ©putĂ© dans le domaine de la philosophie rĂ©unira de nombreux intervenants : philosophes, chercheurs, psychiatres, psychologues, Ă©crivains et professeurs. Le but Ă©tant de discuter de sujets tels que l’Ă©cologie, l’Ă©ducation, les soins, les femmes et l’art de vivre.

Publicité

Le Théâtre Princesse Grace et le marché de La Condamine se transformeront pour accueillir la majorité des échanges, incluant des débats, des déjeuners philosophiques, des tables rondes, des Matinales et des dialogues interactifs avec le public.

En collaboration avec la SociĂ©tĂ© des Bains de Mer de Monte-Carlo, les discussions du samedi 15 juin se dĂ©rouleront sur la terrasse du CafĂ© de Paris et Ă l’HĂ´tel Hermitage. Alors que le dernier rendez-vous de la semaine se tiendra le dimanche 16 juin au Yacht Club, marquant la clĂ´ture de l’Ă©vĂ©nement.

La Semaine PhiloMonaco sera également ponctuée de moments forts tels que les Déjeuners-philo, organisés avec la Médiathèque de Monaco et le Café du Théâtre Princesse Grace. Il y aura aussi le lancement de la revue « Les Jeunes philosophent » destinée aux élèves, et un Goûter philo pour les enfants de 7 à 10 ans.

La billetterie pour le Gala 2024 de l’AcadĂ©mie Princesse Grace est ouverte

La cérémonie de remise des prix honorera un ouvrage philosophique avec une Mention Honorifique, et deux lycéens recevront le Prix Lycéen. Des séances de dédicaces se tiendront à la librairie spécialement installée dans le hall du Théâtre Princesse Grace.

Pour ceux qui ne pourront pas être sur place, la plupart des rencontres seront diffusées en direct sur le site internet PhiloMonaco, ainsi que sur YouTube et Facebook. Pour plus d’informations sur le programme complet et les modalités pratiques, visitez leur site internet.

Infos pratiques :

Restauration

Lieu : Café du Théâtre Princesse Grace

Dates : du mardi 11 au vendredi 14 juin

Horaires : de 12h Ă 19h

Librairie

Lieu : Théâtre Princesse Grace, dans le hall

Dates : du mardi 11 au vendredi 14 juin

Horaires : de 12h Ă 19h