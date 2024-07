La Princesse Caroline inaugure une « folie » au Nouveau Musée National de Monaco

De gauche à droite, Björn Dahlström, Directeur du NMNM, Guillaume Aubry, artiste et architecte, la Princesse de Hanovre, Andrea Casiraghi, Patrice Cellario, Conseiller du Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, Françoise Gamerdinger, Directeur des Affaires Culturelles, Benjamin Laugier, curateur.

Ce mercredi 3 juillet, les jardins de la Villa Paloma ont accueilli une nouvelle œuvre audacieuse : Regulus, une sculpture architecturale signée Guillaume Aubry. L’inauguration s’est déroulée en présence de la Princesse de Hanovre, Présidente du Conseil d’Administration et du Comité des Acquisitions du Nouveau Musée National de Monaco.

Regulus est loin d’être un simple café, bar à cocktails ou agora au sein du Nouveau Musée National. C’est une fusion innovante de tous ces concepts à la fois. Ce pavillon héliotropique suit la trajectoire du soleil, offrant aux visiteurs une expérience unique et immersive. Située plein sud, la structure semi-circulaire intègre un four solaire au centre, permettant de proposer de la petite restauration lors d’événements spéciaux.

Publicité

L’œuvre s’inspire des tracés originaux du jardin à l’antique de la Villa Paloma, dessinés en 1913 par le paysagiste Octave Godard, élève d’Édouard André. En respectant ces lignes historiques, Guillaume Aubry a su intégrer harmonieusement cette « folie* » contemporaine dans le paysage classique de la villa.

Dans la droite ligne de son travail de recherche sur l’expérience collective des couchers de soleil, Guillaume Aubry propose avec Regulus une aventure sensorielle et sociale. Ce pavillon est conçu pour être un espace de rencontre et de partage, où les visiteurs peuvent se retrouver pour profiter de moments conviviaux, tout en étant immergés dans la beauté naturelle et architecturale des lieux.

Regulus promet de devenir un lieu emblématique de la Villa Paloma et de Monaco, où l’art et la nature se rejoignent pour offrir une expérience unique. Que ce soit pour un moment de détente en journée ou une soirée événementielle, ce pavillon est destiné à captiver et à inspirer tous ceux qui le visitent !

* Folie (fabrique de jardin) traite des fabriques, pavillons ou édicules édifiés principalement du XVIIe au XIXe siècle dans des parcs ou jardins, d’inspiration romantique, grotesque, orientale, imaginaire ou romanesque.

La Princesse Caroline est la Présidente du Conseil d’Administration et du Comité des Acquisitions du Nouveau Musée National de Monaco. Françoise Gamerdinger, Directeur des Affaires Culturelles de Monaco, et la Princesse Caroline. Guillaume Aubry, l’artiste et architecte de l’œuvre Regulus.

Crédits photos : Manuel Vitali / Direction de la Communication.

La Princesse Caroline et Charlotte Casiraghi ont rendu visite au Nouveau Musée National de Monaco