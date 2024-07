Les meilleures plages privées autour de Monaco

Adresses, expériences, ambiances et prix… Voici notre sélection détaillée des meilleures plages privées de la Côte d’Azue pour profiter du confort d’un matelas et bien plus.

Les températures montent, le ciel se dégage, l’été semble enfin s’installer sur la Côte d’Azur ! Sortez votre plus beau maillot de bain et direction le confort des plages privées. Imaginez-vous étendu sur un transat, le doux murmure des vagues en toile de fond et une coupe de champagne à la main. Bienvenue sur la Côte d’Azur, où le luxe rencontre la mer Méditerranée dans un ballet de plages privées somptueuses.

Niché entre le bleu azur de la mer et les falaises escarpées du Rocher, le littoral monégasque abrite des joyaux exclusifs où raffinement et sérénité sont les maîtres mots. Suivez-nous dans cette escapade glamour, à la découverte des plus belles plages privées autour de la Principauté, où chaque grain de sable est une invitation à la détente et à l’évasion.

1. Maybourne La Plage, le luxe monégasque

© Maybourne Riviera

Niché dans l’écrin ensoleillé de la Côte d’Azur, le Maybourne La Plage se présente comme un joyau étincelant sur la Riviera française. Cette nouvelle adresse de luxe, située à Roquebrune-Cap-Martin, entre Monaco et Menton, est rapidement devenue l’épicentre du raffinement et de la sophistication, attirant une clientèle internationale en quête d’exclusivité et de tranquillité.

Le bar-restaurant et la plage privée offrent une vue imprenable sur la mer. Profitez des chaises longues avec un cocktail rafraîchissant à la main, avant de vous baigner dans les eaux cristallines de la Côte d’Azur. Au rythme des vagues, savourez également des classiques de la cuisine méditerranéenne revisités.

À quelques pas de là, vous trouverez également l’un des restaurants les plus mythiques de la Côte d’Azur : Loulou Pirate. Accessible en voiture ou par embarcation privée sur la plage voisine du Maybourne.

© Maybourne Riviera

Adresse : 42 avenue Winston Churchill 06190 Roquebrune-Cap-Martin

Horaires : Du lundi au dimanche / Plage : 10h00 – 18h00 / Restaurant : 12h00 – 16h30

Expériences : Plage privée, bar, restaurant

Prix : Matelas journée 150 euros avec 70 euros de crédits à dépenser au bar de l’établissement

à dépenser au bar de l’établissement Réservation : +33 4 93 37 22 48

2. Cala Pulpo, le bohème chic

© Cala Pulpo

Découvrez Cala Pulpo by Big T à Roquebrune-Cap-Martin, où l’art du barbecue se mêle à l’élégance bohème de la French Riviera. Ce nouvel établissement en bord de mer offre une ambiance chic inspirée de Mykonos et de la Côte d’Azur. Plage privée mais également restaurant, goûtez aux saveurs exquises des viandes vieillies, volailles, poissons et fruits de mer grillés à la perfection sur des braises.

Pour faire de votre journée un véritable moment de détente, la plage privée Cala Pulpo vous propose de nombreuses prestations et services comme : un DJ présent 7/7j, un restaurant innovant spécialisé dans la cuisine sur braises, un service voiturier ou encore un bateau navette.

© Cala Pulpo

Adresse : Plage du Golfe Bleu 06190 Roquebrune-Cap-Martin

Horaires : Du lundi au dimanche de 10h00 à 19h00

Expériences : Plage privée et restaurant

Prix : Matelas journée 40 euros / Matelas journée 1ère ligne 50 euros . Chaque prestation comprend le transat – coussin – parasol – table – smoothie de bienvenue. Prévoir 10 euros de supplément pour une serviette.

/ Matelas journée . Chaque prestation comprend le transat – coussin – parasol – table – smoothie de bienvenue. Prévoir 10 euros de supplément pour une serviette. Réservation : ‭+33 4 97 14 81 72‬

3. Bocca Mar, un must-do niçois

© Bocca Mar

Le Bocca Mar, l’une des plages les plus renommées de Nice, vous invite à découvrir son cadre prestigieux au cœur de la baie des Anges. Située sur la Promenade des Anglais, elle dispose d’une terrasse avec le seul ponton solarium de la région et d’un restaurant en bord de mer. L’établissement propose une cuisine raffinée mettant en valeur les spécialités provençales et les produits de la mer.

Avec une vue imprenable sur la Baie des Anges, Bocca Mar séduit par son design chic et relaxant, utilisant des matériaux naturels tels que l’osier et le bambou. Les transats confortables, disposés sur les galets emblématiques de Nice, permettent aux visiteurs de profiter du soleil méditerranéen en toute sérénité​.

Elle bien plus qu’une simple plage privée : c’est une expérience sensorielle où chaque élément est conçu pour offrir une parenthèse de luxe et de sérénité. Pour ceux en quête d’un havre de paix au bord de la Méditerranée, le Bocca Mar s’impose comme une destination incontournable, synonyme de raffinement et de détente absolue.

© Bocca Mar

Adresse : 15 Promenade des anglais 06000 Nice

Horaires : Du lundi au dimanche de 10h00 à 18h30

Expériences : Plage privée, restaurant et lounge

Prix : Matelas journée 2, 3 et 4e ligne 30 euros avec le parasol compris / Matelas journée 1ère ligne 40 euros avec parasol et cocktail de bienvenue offert

avec le parasol compris / Matelas journée avec parasol et cocktail de bienvenue offert Réservation : ‭+33 4 83 66 08 58

Parking le plus proche : Parking Palais de la Méditerranée – 3 Rue du Congrès 06000 Nice

4. La Spiaggetta dei Balzi Rossi, le chic italien

© La Spiaggetta dei Balzi Rossi

Venez à la découverte d’un coin exclusif entre les rochers et le son de la mer. Chez La Spiaggetta dei Balzi Rossi, profitez de maxi chaises longues, musique sur mesure et accès privé à la mer.

Située près des grottes des Balzi Rossi (les roches rouges), l’un des sites archéologiques les plus remarquables d’Europe avec des vestiges des premiers Européens, dont un homme de Cro-Magnon, La Spiaggetta offre un cadre unique. Les eaux de cette plage sont réputées pour être particulièrement claires et bleues, parfaites pour la baignade et la plongée en apnée.

Outre la baignade, la plage propose des activités comme la plongée en apnée pour découvrir la richesse marine locale. La Spiaggetta dei Balzi Rossi offre une expérience balnéaire exclusive et sereine, enrichie par un environnement naturel et historique exceptionnel.

© La Spiaggetta dei Balzi Rossi

Adresse : Piazzale De Gasperi – 7 Frazione Grimaldi Inferiore 18039 Ventimiglia IM – Italie

Horaires : Du lundi au dimanche de 9h00 à 19h00

Expériences : Plage privée et restaurant

Prix : Weekend : Matelas journée 1ère ligne 70 euros / Matelas journée 2 et 3e ligne 60 euros . Semaine : Matelas journée 1ère ligne 55 euros / Matelas journée 2 et 3e ligne 45 euros . Le prix du transat comprend : parasol, vestiaire, serviette de plage, douche chaude, service de navette, Wi-Fi et assistance maitre-nageur.

: Matelas journée / Matelas journée . : Matelas journée / Matelas journée . Le prix du transat comprend : parasol, vestiaire, serviette de plage, douche chaude, service de navette, Wi-Fi et assistance maitre-nageur. Réservation : ‭+39 0184 227020

5. Baia Bella, éco-friendly et familiale

© Baia Bella

Située sur la plage de la Petite Afrique à Beaulieu-sur-Mer, la plage privée Baia Bella se distingue par son cadre naturel exceptionnel et son approche éco-responsable. Nichée entre falaises et eaux cristallines, cette plage privée propose une expérience de détente inégalée, combinant confort luxueux et respect de l’environnement.

Première plage en France à être neutre en carbone, Baia Bella utilise des matériaux locaux durables, avec des systèmes de recyclage de l’eau et des panneaux solaires, tout en mettant en avant des créations artistiques locales. Les visiteurs peuvent se relaxer sur des matelas confortables et déguster une cuisine méditerranéenne raffinée, accompagnée de cocktails et de rosé​.

Le soir, la plage se transforme en un lieu romantique avec des lanternes et des soirées à thème, créant une ambiance magique. Facilement accessible, avec un parking privé et un service de navette pour les yachts, Baia Bella est l’endroit idéal pour une journée de détente et de luxe sur la Côte d’Azur.

© Baia Bella

Adresse : Plage de la Petite Afrique 06310 Beaulieu-sur-Mer

Horaires : Du lundi au dimanche de 10h00 à 19h00

Expériences : Plage privée, restaurant et lounge

Prix : Matelas journée 28 euros . Parasol 5 euros. Serviette 6 euros en location.

. Parasol 5 euros. Serviette 6 euros en location. Réservation : ‭+33 4 93 01 11 00

