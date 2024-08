Palermo-Montecarlo 2024 : Les Monégasques dans la course pour la victoire

La superbe course fait évoluer une cinquantaine de navires entre les îles de Sicile, Sardaigne et Corse pour atteindre finalement le continent à Monaco.

Alors que certains traversent la Méditerranée à la nage comme Noam Yaron, d’autres choisissent le bateau. Mardi, une cinquantaine d’équipages s’est lancée depuis Palerme dans la régate Palermo-Montecarlo, sous un temps post-tempête où nuages gris faisaient place à un ciel plus clair.

Cette 19e édition, organisée par le Circolo della Vela Sicilia en collaboration avec le Yacht Club de Monaco et le Yacht Club Costa Smeralda, voit concourir trois membres du club monégasque : Andrea Statari, Paul Basson et Tristan Le Brun.

500 milles nautiques séparent Palerme de Monaco. Certains ont déjà atteint la ligne d’arrivée en à peine deux jours comme le Lucky et Le Blackjack 100, skippé par Tristan Le Brun. Son voilier avait déjà remporté la course en 2015, sous le nom Esimit Europa 2, avec un temps record de 47 heures, 46 minutes et 48 secondes.

Un trio de tête observé dès le début

Pourtant, au commencement de la course et lors du passage du Capo Gallo, une zone réputée pour ses vents capricieux, les équipages ont été confrontés à des choix tactiques cruciaux notamment choisir entre rester au centre de la mer Tyrrhénienne ou se diriger vers la Sardaigne en comptant sur les brises côtières.

Alors que la flotte avançait vers la porte de Porto Cervo, les premiers pronostics ont commencé à se dessiner. Lucky, skippé par l’Américain Bryon Ehrhart, a rapidement pris les devants, suivi de près par le favori, Black Jack 100, et Balthasar.

Vous pouvez suivre l’arrivée et la position des concurrents sur le site internet dédié à la course. La remise des prix se déroulera dimanche au Yacht Club de Monaco où les prestigieux trophées Angelo Randazzo et Giuseppe Tasca D’Almerita seront alors décernés, récompensant les vainqueurs en temps compensé et en temps réel.