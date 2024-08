Plusieurs centaines d’offres de saisonnier à pourvoir au Salon de l’emploi de Courchevel

Le salon de l’emploi de Courchevel revient une nouvelle fois à Monaco.

L’été se termine bientôt et c’est déjà l’heure pour la station de Courchevel de recruter les candidats pour la saison d’hiver 2024. Ainsi, de nombreux établissements de l’hôtellerie et de la restauration savoyardes vont faire le déplacement au Fairmont Monte-Carlo, le mardi 27 août de 10h à 17h30, où est organisé le prochain salon de l’emploi. Un partenariat mer/montagne organisé entre l’établissement monégasque et Courchevel emploi.

Chef de cuisine, serveur, commis, chef de rang, cuisinier, barman, réceptionniste, voiturier ou encore femme de chambre pourront rencontrer les recruteurs de grands établissements installés à Courchevel afin de passer des entretiens.

Parmi les participants, il y aura sûrement l’hôtel le Pralong, le Crystal Hôtel, le Cheval Blanc, le Lana, la Sivolière, K2 Collections, les Airelles, la Soucoupe, Barrière Des Neiges, l’hôtel Carlina, l’hôtel Annapurna, l’hôtel Les Peupliers, l’hôtel Les 3 Vallées, l’Apogée, l’Ecrin Blanc, Lily of the valley, Cimalpes et bien d’autres. À la clé ? Une centaine de postes à pouvoir. Alors, à vos CV !

