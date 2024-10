Glam Monte Carlo Beauty Salon : Révélez votre glamour avec des prestations haut de gamme à Monaco

Découvrez l’univers raffiné de Glam Monte Carlo avec son Beauty Hair Salon, fondé par Anna Lunhu, où beauté et innovation se rencontrent dans un cadre d’exception. Niché au cœur du Fairmont Monte Carlo où se rendait le Prince Rainier III auparavant, ce salon de coiffure et de beauté promet une expérience unique, alliant traditions, élégance, technologies de pointe et prestige.

Glam Monte Carlo ne se contente pas de suivre les tendances, il les définit. Spécialisé dans les coupes modernes et les colorations innovantes, le salon propose des techniques avancées telles que l’Airtouch et les soins à la kératine pour garantir une chevelure éclatante de santé.

Les experts de l’équipe, toujours à l’affût des dernières nouveautés, utilisent les produits les plus performants, comme l’exclusif Tokio Inkarami, pour vous offrir une transformation capillaire digne d’une star hollywoodienne. La salon dispose également d’un spa japonais pour les cheveux, unique à Monaco, promettant un soin en profondeur à la pointe de la technologie.

« Le mode de vie glamour de Monte Carlo m’a fasciné dès mon arrivée sur la Riviera en 2010 », confie Anna Lunhu, fondatrice du salon. « Cette destination emblématique m’a inspirée à créer un salon de beauté élégant et à la pointe de la technologie, capturant l’héritage et la romance de Monte Carlo », explique-t-elle. « Je voulais un endroit où chaque femme puisse se sentir plus glamour et confiante que jamais. Aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur ».

Que vous souhaitiez un changement radical ou simplement rafraîchir votre style, Glam Monte Carlo vous accompagne pour révéler votre personnalité à travers une coiffure sur-mesure.

Une expérience beauté complète et exclusive

Plus qu’un salon de coiffure, Glam Monte Carlo est un véritable sanctuaire de la beauté. En plus des services capillaires, le salon offre une large gamme de prestations : massages, épilations, soins du corps et du visage, manucures et pédicures soignées, extensions de cils, bar à sourcils et maquillages personnalisés. Chaque détail est pensé pour sublimer votre apparence et vous offrir une expérience unique.

« J’ai été charmée par les plages ensoleillées de la Côte d’Azur et ses eaux turquoise parsemées de diamants évoquant son glorieux passé », raconte Anna, fascinée par le glamour et le chic intemporel de Monaco. « Ces éléments m’ont inspirée à créer un espace où sophistication et plaisir coexistent ».

Pour une détente absolue, des soins du corps ciblés et des massages sur-mesure vous attendent, vous garantissant un moment de bien-être et de revitalisation totale.

Un travail en profondeur avec le Glam MediSpa

Le Glam MediSpa, ouvert il y a deux ans à Beausoleil, est rapidement devenu la référence en matière de dermatologie esthétique et de bien-être personnalisé. Ce centre de beauté de luxe fusionne les technologies anti-âge modernes avec l’héritage de la santé et du bien-être de la Côte d’Azur.

L’espace MediSpa propose une large gamme de soins innovants couvrant la peau, le visage, les cheveux et le corps, tout en offrant un accès exclusif à des experts en biohacking et à des bilans de santé complets réalisés par des médecins. Le programme sur mesure à 360° permet aux clients de recevoir des traitements personnalisés adaptés à leurs besoins spécifiques.

Ces soins incluent des solutions pour une concentration accrue, une énergie revitalisée, une peau impeccable, une libido renouvelée ou encore une digestion optimisée.

Offres et services personnalisés pour chaque occasion

Que ce soit pour une occasion spéciale ou simplement pour vous faire plaisir, Glam Monte Carlo vous propose des forfaits Glam sur-mesure, afin de répondre à tous vos besoins. Vous repartirez détendu(e), rafraîchi(e) et resplendissant(e), prêt(e) à affronter le monde avec une confiance nouvelle.

« Notre vision est de créer un sanctuaire de soins de qualité, mêlant luxe, élégance et innovation », précise Anna. « Un endroit où chaque client peut s’attendre à un service exceptionnel et repartir prêt à embrasser les beaux moments de la vie ».

Le salon propose également des offres exclusives et promotions à découvrir régulièrement sur son site, pour vous permettre de vivre le luxe à prix doux.

Réservez votre moment glamour dès aujourd’hui

Que vous soyez résident(e) ou de passage à Monaco, chaque visite à Glam Monte Carlo est l’occasion de vivre un instant d’évasion, où beauté, luxe et bien-être s’entremêlent pour créer une expérience inoubliable.

Grâce au service Mobile Glam, vous pouvez également profiter de ce savoir-faire unique directement chez vous, à l’hôtel ou même sur votre yacht, apportant ainsi l’exclusivité du salon là où vous le souhaitez.

Avec un service d’exception et une expertise de classe mondiale, Glam Monte Carlo est l’adresse incontournable pour toutes celles et ceux qui recherchent l’excellence. « Je veux que chaque client ressente l’énergie radieuse de la Côte d’Azur et quitte notre salon en se sentant choyé(e) et confiant(e), prêt(e) à vivre pleinement », conclut Anna.

Réservez dès maintenant votre prestation pour plonger dans un univers où beauté, esthétique et bien-être sont élevés au rang d’art. Vous ressortirez de ce salon niché au cœur de Monte Carlo, plus glamour que jamais, prêt(e) à briller dans les rues de la Principauté.

Informations pratiques

Glam Beauty Salon :

Adresse : 12 Avenue des Spélugues 98000 Monaco

Contact : +33 6 07 93 62 81

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10h00 à 19h00

Prestations proposées par Glam Monte Carlo : https://www.glammontecarlo.com/treatments

Compte Instagram Glam Monte Carlo : https://www.instagram.com/glam_monte_carlo/

Glam MediSpa :

Adresse : 15 Boulevard de la République 06240 Beausoleil

Contact : +33 6 40 62 80 03 ou +377 37 70 07 79

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 09h00 à 19h00

Prestations proposées par Glam MediSpa : https://www.planity.com/glam-monte-carlo-06240-beausoleil

Compte Instagram Glam MediSpa : https://www.instagram.com/glam_medispa/