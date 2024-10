Monaco accueille le premier sommet mondial consacré à l’industrie du yachting

Pour la première fois : des experts, des ingénieurs, des visionnaires, des passionnés, des institutionnels et des leaders dans la navigation de plaisance et de grande plaisance seront réunis en Principauté.

Un nouvel événement majeur débarque dans le monde du yachting : le World Yachting Summit (WYS). Et pour l’édition inaugurale, c’est Monaco, et plus particulièrement le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort qui a été choisi.

Du 15 au 17 avril 2025, les principaux acteurs de l’industrie discuteront des défis majeurs liés à l’avenir du yachting et élaboreront des plans d’action sur cette plateforme de convergence internationale. Réseautage, conférences plénières, sessions parallèles couvrant quatre thèmes majeurs (Perspectives commerciales – Changements de Paradigmes ; Tourisme et yachting – Les recettes du succès ; Avancées technologiques – Objectif Zero Émissions ; Les Défis à venir- Réinventer le yachting) et soirées seront au cœur du WYS.

« L’une des principales caractéristiques du WYS est la flexibilité de son programme, supervisé par l’équipe éditoriale. Les participants sont invités à soumettre des propositions qui peuvent être intégrées au programme sous forme de keynotes, d’études de cas ou de tables rondes », explique Laurent Pérignon, responsable du développement et du contenu du WYS.

Ce lancement résulte d’un accord de partenariat stratégique signé avec Monaco Marina Management. Son ambition ? « Aider les clients et les autorités à créer ou à transformer les ports de plaisance en lieux de vie, alliant performance, esthétique et durabilité, au service des communautés environnantes et de la promotion des destinations côtières », affirme le communiqué.

Tout l’enjeu est de partager des connaissances intersectorielles et de promouvoir un savoir-faire à l’international pour les entreprises participantes. Et afin de suivre sa vocation internationale, la prochaine édition du WYS aura lieu à Dubaï au cours du printemps 2026.