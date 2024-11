L’AS Monaco Basket : Clap de fin pour l’entraîneur Sasa Obradovic

L'entraîneur Sasa Obradovic © AS Monaco Basket

Après quatre années couronnées de succès, l’entraîneur serbe quitte la Roca Team.

L’AS Monaco Basket a annoncé la fin de sa collaboration avec Sasa Obradovic, l’entraîneur qui a marqué l’histoire du club. Depuis son arrivée en décembre 2020, il a mené l’équipe vers des titres de champion de France, une Coupe de France et un Final Four d’Euroleague. Son travail acharné et sa rigueur ont permis à la Roca Team d’atteindre des sommets européens.

« Le nom de Sasa Obradovic est inscrit à jamais dans l’histoire de la Roca Team »

Le nom de Sasa Obradovic restera gravé dans les annales du club, comme le soulignent les dirigeants de l’AS Monaco Basket dans un communiqué officiel : « Sasa Obradovic a apporté de la rigueur et travaillé sans relâche depuis le début de cette aventure humaine (…) Les dirigeants et le staff de la Roca Team le remercient sincèrement pour le travail accompli. »

À présent, l’intérim sera assuré par le Géorgien Manuchar Markoishvili. Cet ancien basketteur professionnel prendra en charge l’équipe monégasque dans l’attente d’une nouvelle direction.

