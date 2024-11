Le Prince Albert II présent à la 34ème Conférence internationale du Mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge

La conférence qui a eu lieu du 28 au 31 octobre est un espace de rencontre unique et apolitique pour parler de l’avenir de l’action humanitaire. Le Prince Albert II a assisté à l’ouverture de l’événement à Genève.

« Gérer l’incertitude et renforcer l’humanité », voici le thème qui a dicté la 34e Conférence internationale du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L’événement a rassemblé le plus grand réseau humanitaire au monde et les représentants des États signataires des Conventions de Genève de 1949. Cette année fut particulièrement symbolique puisqu’elle marque les 75 ans de ces conventions, que Monaco a ratifiées parmi les premiers signataires.

Président de la Croix-Rouge monégasque (CRM), le Prince Albert II était à Genève à l’occasion de la cérémonie d’ouverture. Le Souverain a ainsi participé à deux réunions bilatérales et pu échanger avec la princesse Sophie du Liechtenstein, présidente de la Croix-Rouge du Liechtenstein, et Kate Forbes, présidente de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Prince Albert II avec Kate Forbes, présidente de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge © CRM Le Prince Albert II avec la princesse Sophie du Liechtenstein, présidente de la Croix-Rouge du Liechtenstein © CRM

Pour la Croix-Rouge monégasque, qui est endeuillée de la récente perte de 30 volontaires dans le monde, cet événement souligne les risques encourus par les travailleurs humanitaires. Les 191 Sociétés nationales et leurs gouvernements ont au cours de ces réunions, collaboré et travaillé sur diverses thématiques humanitaires, en insistant sur l’importance du respect du Droit International Humanitaire.

Frédéric Platini, secrétaire général de la Croix-Rouge de Monaco, s’était exprimé sur le Prince Albert II peu de temps avant le début de la conférence au micro de Monaco-Info : « C’est un chef d’État qui met l’humain au centre de son action, c’est reconnu à l’international, et sa présence ici est très attendue », avant d’ajouter « en octobre 2025, nous accueillerons à Monaco, en tant que société nationale, la réunion des États européens et d’Asie centrale. »

