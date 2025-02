Ce que l’on sait sur l’édition 2025 du Bal de la Rose

Cette année, le célèbre Bal de la Rose se tiendra le 29 mars au Sporting Monte-Carlo.

L’édition nommée « Sunset Ball » aura lieu au Sporting Monte-Carlo, dans la prestigieuse Salle des Étoiles. Cette manifestation est présidée par le Prince Albert II et la Princesse Caroline et organisée par Monte-Carlo SBM.

Chaque année, les fonds récoltés lors de cette soirée caritative iront à la Fondation Princesse Grace, qui soutient les personnes en difficulté et les enfants défavorisés. Comme pour l’édition précédente, le journaliste et animateur Stéphane Bern présentera la tombola.

Pour la quatrième année consécutive, le créateur Christian Louboutin orchestrera cette soirée, placée sous le signe de l’élégance et de la solidarité.

Un thème encore mystérieux

Après avoir exploré les Années Folles en 2022, l’iconographie Bollywood en 2023 et l’ambiance disco en 2024, les attentes pour 2025 sont grandes et laissent présager une immersion toujours plus surprenante. Parmi les premières révélations sur cette édition, une image a été partagée sur Instagram par Françoise Dumas, organisatrice de l’événement, sans qu’elle donne précisément le grand thème de cette année.

Cependant, le dress code impose une tenue formelle : cravate noire pour les messieurs et robe du soir pour les dames.

La Princesse Caroline, le Prince Albert II et la Princesse Charlène au Bal de la Rose 2024 ©Eric Mathon / Palais Princier

Lors de l’édition précédente, le thème portait sur le disco. La soirée s’était tenue le 23 mars à la Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo. La Princesse Caroline avait donné carte blanche à Christian Louboutin. La salle était composée de nombreuses boules à facettes et de teintes fuchsia. Environ 800 invités étaient présents.

Des drag queens, Shangela et Chad Michaels, ont interprété des tubes de Donna Summer et de Cher. Le chorégraphe Sadeck Berrabah et ses danseurs ont animé le public. Le cabaretiste Charly Voodoo avait clôturé la soirée par un grand show.

