Monte-Carlo Fashion Week : « La co-durabilité est plus que jamais au cœur de notre démarche »

Depuis le 22 avril, la 13e édition de la Monte-Carlo Fashion Week bat son plein en Principauté. Jusqu’au 26 avril, la mode internationale s’y donne rendez-vous entre défilés, conférences et engagements écoresponsables.

Organisée par la Chambre Monégasque de la Mode (CMM), la Monte-Carlo Fashion Week revient chaque année et attire de nombreux créateurs. Lancée en 2013 par Federica Nardoni Spinetta, elle met en avant des stylistes confirmés et de jeunes talents. Les défilés sont placés sous la direction artistique de Rosanna Trinchese.

Ce mercredi 23 avril, les défilés se sont enchaînés au Yacht Club de Monaco. La maison italienne Collini Milano a ouvert la journée à 15 heures. Elle a été suivie d’une collection spéciale réalisée pour le Yacht Club Monaco, puis, à 17h30, du défilé anniversaire de Beach & Cashmere Monaco. La marque, fondée par Federica Nardoni Spinetta, célèbre cette année ses 20 ans.

© Monaco Tribune

Le jeudi 24 avril, la soirée des Fashion Awards a marqué un temps fort de cette édition. Le défilé très attendu de Roberto Cavalli a ouvert la cérémonie, suivie de la remise des prix. Célébrant ses 10 ans, cette cérémonie récompense les personnalités et les créateurs les plus influents de l’industrie. Cette année, l’actrice Kelly Rutherford a reçu le Fashion Icon Award pour son style et son engagement.

Une mode plus responsable

L’un des grands enjeux de cette édition reste l’accent mis sur la durabilité. En effet, depuis plusieurs années, la Monte-Carlo Fashion Week travaille pour sensibiliser à la mode circulaire et à l’importance de la responsabilité environnementale dans l’industrie. La Présidente de la Chambre Monégasque de la Mode, Federica Nardoni Spinetta, a notamment déclaré : « Outre les défilés glamour, la MCFW se veut un rendez-vous incontournable pour les acteurs innovants et durables de l’industrie de la mode en réunissant créateurs, industriels, investisseurs et amateurs de mode dans un centre de la mode proactif afin de discuter de l’évolution de la mode, des nouveaux défis et des opportunités. La Monte-Carlo Fashion Week s’engage à façonner un événement somptueux conçu en accord avec les lignes directrices de la Principauté pour préserver l’environnement et construire un meilleur avenir pour les générations futures en promouvant une économie circulaire. »

Entretien avec Federica Nardoni Spinetta

Présidente et fondatrice de la Chambre Monégasque de la Mode, Federica Nardoni Spinetta porte la Monte-Carlo Fashion Week depuis sa création en 2013 © Monaco Tribune

À l’occasion de cette 13e édition, Federica Nardoni Spinetta revient sur les temps forts de la Monte-Carlo Fashion Week, les nouveautés de cette année et l’anniversaire de sa propre marque, Beach & Cashmere Monaco.

Federica, à quoi doit-on s’attendre pour cette édition 2025 de la Monte-Carlo Fashion Week ?

Federica : On a commencé lundi soir avec l’opening de la créatrice italienne Elisabetta Franchi, qui a présenté une collection très chic. Mardi soir, on a enchaîné avec un cocktail dédié aux femmes de Monaco. Et aujourd’hui, nous sommes au Yacht Club, avec le début des défilés. Le premier à ouvrir le bal a été Collini Milano, une très belle maison italienne. Ensuite, nous avons présenté une collection capsule exclusive du Yacht Club, suivie du défilé anniversaire de Beach & Cashmere Monaco, ma marque, qui célèbre ses 20 ans cette année. Une marque beachwear conçue à Monaco et fabriquée en Italie.

Quels sont les points forts ou les nouveautés de cette édition ?

La co-durabilité est plus que jamais au cœur de notre démarche. On y est très attaché. Cette année, nous remettons le Positive Change Award à Renzo Rosso, fondateur du groupe OTB (Maison Margiela, Diesel, Jil Sander, Marni…). Il œuvre activement pour la circularité dans la mode, c’est un exemple à suivre. Nous mettons aussi l’accent sur les marques locales comme Marlea Monte-Carlo, Isabel Fargnoli, Leslie Monte-Carlo, Beach & Cashmere Monaco, tout en continuant à accueillir des créateurs internationaux. Cette année, nous avons l’honneur de recevoir une créatrice japonaise, dans le cadre de l’année du Japon. On retrouve aussi Jiri Kalfar, un styliste tchèque qui avait marqué les esprits avec sa collection Save the Bees. Il revient cette année avec une vision toujours aussi engagée.

Dans la mode, nous pouvons faire passer des messages

Votre objectif est aussi de faire de Monaco une plateforme reconnue dans la mode ?

Exactement ! Notre objectif est de positionner Monaco comme une véritable plateforme internationale et professionnelle de la mode. Des créateurs comme Elisabetta Franchi, qui développe de plus en plus de projets à Monaco, en sont un parfait exemple. La Monte-Carlo Fashion Week attire des invités du monde entier : du Japon, de Dubaï… La Monte-Carlo Fashion Week attire de plus en plus.

Collection Beach & Cashmere Monaco © Monaco Tribune

Parlez-nous de votre collection capsule pour les 20 ans de Beach & Cashmere Monaco.

Ma collection est un hommage à ces 20 ans de création. J’ai choisi de revisiter des pièces d’archives et de les intégrer dans une vidéo d’introduction qui retrace l’histoire de la marque. Bien sûr, il y a des bikinis, mais aussi des pièces en cachemire, une matière que j’adore associer au beachwear. Et puis, j’ai créé la robe Save the Ocean, réalisée en coton recyclé, peinte à la main par moi-même, avec des filets de pêche recyclés. Il y a aussi des pièces créées à partir de voiles récupérées de la classe Smeralda 888 du Yacht Club, transformées en jupes et robes de soirée. C’est une collection durable, qui porte un message fort sur la protection des océans et de la planète. Dans la mode, nous pouvons faire passer des messages, c’est très important. Enfin, pour ajouter un peu de fun, nous avons une DJ, préparez-vous à danser !

