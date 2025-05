Inauguration du Monte-Carlo Cigar Club : 35 000 cigares de prestige au cœur de Monaco

Le casino de Monte-Carlo accueille désormais un club de cigares haut de gamme dans un espace historique de 200 m².

Le lundi 19 mai dernier, le monde du luxe monégasque s’est enrichi d’une nouvelle adresse d’exception. Le Prince Albert II a personnellement inauguré le Monte-Carlo Cigar Club, situé au premier étage du Casino de Monte-Carlo. Cette cérémonie s’est déroulée dans l’ancien bureau de François Blanc, fondateur historique de la Société des Bains de Mer en 1863. Une centaine d’invités triés sur le volet ont assisté à cet événement, dont des représentants officiels de la Principauté et des figures emblématiques du secteur, notamment Randolph Leonard Spencer Churchill.

© SBM

Un projet né de la passion partagée

Cette initiative résulte d’une collaboration de deux années entre Albert Manzone, Directeur Général de la SBM, et la société Dominique London, spécialisée dans la distribution de cigares de prestige. Le projet bénéficie également de l’expertise de Christophe Navarre et de la collaboration avec Philippe Gatti de la Régie des Tabacs de Monaco.

Accès interdit aux moins de 18 ans © SBM

Cette ouverture intervient dans un contexte particulier pour la Principauté, qui vient d’adopter une réforme anti-tabac pour protéger la santé publique, créant une juxtaposition intrigante entre politique sanitaire et tradition du luxe.

Une cave dans un écrin raffiné

L’établissement propose une sélection remarquable de 275 références provenant des terroirs les plus réputés : Cuba, Nicaragua, Honduras et République Dominicaine. Avec un stock de 35 000 cigares exclusivement artisanaux vieillis au minimum trois ans, le club vise une clientèle d’amateurs éclairés et ambitionne de devenir une référence mondiale.

L’accès sera strictement réservé aux membres parrainés, bien que les clients des suites Diamond des hôtels SBM bénéficient d’un accès privilégié. Cette exclusivité place le Monte-Carlo Cigar Club parmi les établissements les plus sélects au monde, aux côtés du Garden Pavilion du Ritz Club de Londres ou du Grand Havana Room de Manhattan.

La terrasse offre une vue imprenable sur la Méditerranée © SBM

L’aménagement, conçu par Bruno Moinard et Claire Bétaille, marie harmonieusement cuirs gaufrés, mélèze, marbre et laiton. L’humidor, réalisé par DeART, spécialiste reconnu, garantit des conditions de conservation optimales.

Le Monte-Carlo Cigar Club ouvrira officiellement ses portes le 28 mai, sous la direction de Jean Thomas.