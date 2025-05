Retour en images sur l’exceptionnel match des pilotes avec le Prince Albert II, la Princesse Stéphanie, Charles Leclerc et d’autres stars

À quelques jours du Grand Prix de Monaco, le Stade Louis-II a accueilli un match de football unique en son genre : la Racing Stars Football Cup, un événement caritatif qui perpétue la tradition du légendaire match des pilotes, avec la participation de personnalités prestigieuses venues soutenir deux nobles causes.

L’événement, qui a pris le relais du traditionnel match des pilotes organisé depuis plus de trois décennies à la veille du Grand Prix, a réuni ce mercredi 21 mai un parterre de stars internationales aux côtés du Prince Albert II, de la Princesse Stéphanie, Camille Gottlieb et Pauline Ducruet, venus encourager les deux équipes.

L’univers de la Formule 1 était également à l’honneur avec la participation de Charles Leclerc, pilote Ferrari et enfant du pays, aux côtés d’autres champions du volant comme Mika Häkkinen, Carlos Sainz, ou encore Thierry Neuville, venus former la Nazionale Piloti, portée par leur capitaine Pierre Gasly. Face à eux, l’équipe des Barbagiuans, menée par leur président Louis Ducruet, était déterminée à défendre les couleurs monégasques.

Sous les yeux d’un public nombreux et enthousiaste, la rencontre a tenu toutes ses promesses avec un score final de 6-4 en faveur des Barbagiuans. Un résultat qui récompense l’engagement de l’équipe locale, portée par l’ambiance exceptionnelle du Stade Louis-II. Les joueurs des deux camps ont offert un spectacle de qualité, alternant gestes techniques et moments de complicité, dans l’esprit fair-play qui caractérise cet événement unique en Principauté.

Mika Häkkinen, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Thierry Neuville, Matt Pokora… prochainement réunis à Monaco pour un événement caritatif d’envergure

Deux associations au cœur de la mobilisation

Au-delà de l’aspect sportif et du divertissement, cette Racing Stars Football Cup 2025 avait une vocation caritative. Les fonds récoltés lors de cette soirée bénéficieront à deux association : Be Safe Monaco, première bénéficiaire, qui mène un combat essentiel contre les dangers de l’alcool au volant, avec une attention particulière portée à la sensibilisation des jeunes générations. L’association Jules Bianchi #17, second destinataire des dons, poursuit quant à elle sa mission d’accompagnement des patients cérébro-lésés et de leurs familles, perpétuant ainsi la mémoire du pilote français disparu.

© Direction de la Communication

Crédits photos : Alexis Perrin / Overtake Agency