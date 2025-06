AS Monaco : double couronnement pour l’école monégasque

Les jeunes talents de l’AS Monaco ont orchestré un doublé magistral lors de la BLB Cup 2025, s’imposant successivement en U11 et U13 face à l’élite européenne du football juvénile.

Sur les pelouses verdoyantes de Malesherbes, théâtre d’excellence choisi par les frères Badiashile, l’AS Monaco a démontré la profondeur de son vivier. Face à des mastodontes comme Chelsea FC, le FC Porto, Benfica ou encore le Sporting CP, les jeunes Monégasques ont transformé chaque match en leçon de football moderne.

La BLB Cup n’est pas un tournoi comme les autres. Cette compétition de prestige rassemble l’aristocratie du football de formation européen, où chaque équipe présente ses joyaux les plus prometteurs. Pour David Le Goff, entraîneur général de l’AS Monaco Association et recruteur PACA pour l’Academy, « c’est une réelle opportunité pour nos jeunes de se confronter à ce qui se fait de mieux en France et en Europe. »

© BLB Cup

L’art de la conquête progressive

Les U11 de Charles Almeida ont tracé leur route avec une précision chirurgicale : premiers de groupe, puis victoires successives contre Fontainebleau (4-2), le Red Star (1-0), Benfica (1-0) en demi-finale, avant de terrasser l’ESA Linas-Monthléry en finale. Leur fair-play exemplaire, symbolisé par une haie d’honneur aux finalistes vaincus, a incarné les valeurs monégasques.

Le back-to-back des U13

Les U13 de Nicolas Marcel ont relevé le défi avec panache, reproduisant l’exploit de leurs prédécesseurs. Après avoir dominé Tottenham (3-2) et l’ESA Linas-Monthléry (2-1), ils ont écrasé Benfica (1-0) puis le Sporting CP (3-0) en finale, offrant un spectacle d’une rare intensité.

Cette double consécration confirme l’excellence de la formation monégasque, soutenue par les fidèles Munegu 51 venus encourager ces futures étoiles du Rocher.