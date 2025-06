Guide pratique : où et comment faire garder son animal à Monaco et alentours ?

L’été approche à grands pas et vous avez prévu de partir en vacances ? Découvrez toutes les solutions qui s’offrent à vous pour confier votre compagnon à quatre pattes en toute sérénité. De la garde à domicile aux pensions spécialisées, voici notre guide complet des services de pet sitting autour de Monaco.

Partir en vacances quand on est propriétaire d’un animal de compagnie peut rapidement devenir un casse-tête. Heureusement, Monaco et ses alentours regorgent de solutions adaptées à tous les besoins et tous les budgets. Entre les plateformes de mise en relation, les services personnalisés et les pensions familiales, les options ne manquent pas pour assurer le bien-être de votre fidèle compagnon durant votre absence.

Woof Sitter : le pet sitting sportif de proximité

Le concept : Woof Sitter est une entreprise familiale avec un personnel qualifié et de confiance, disponible 7 jours sur 7 pour vos chiens et chats. Ce service local se distingue par sa proximité géographique et sa disponibilité quotidienne.

Les prestations :

Visites à domicile ou à l’hôtel

Balades ludiques avec possibilité de forfaits demi-journée et journée complète

Services inédits, sur mesure et flexibles de pet sitting

Garanties : L’entreprise propose une assurance responsabilité civile professionnelle et limite ses groupes de promenade à maximum 5 chiens pour garantir une attention optimale.

Zone d’intervention : Monaco, Cap d’Ail, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin et Menton principalement, avec des services du lundi au dimanche.

Tarifs : Visite à domicile – 40 euros l’heure, garde ludique en plein air – 30 euros l’heure avec forfait journée et demi-journée, pension prix sur demande.

Contact : woofsitter@hotmail.com / +33 6 21 12 01 53.

Riviera Dog Sitting : l’évasion nature

Le concept : Riviera Dog Sitting est une pension canine et féline accueillant vos animaux dans un cadre idyllique entre la mer et les montagnes des Alpes-Maritimes, plus exactement dans les hauteurs de Nice.

Les prestations : Cette pension familiale chaleureuse et luxueuse dispose d’un terrain de 7 hectares entièrement clôturés dans les hauteurs de Nice. L’établissement accueille aussi bien les chiens que les chats dans un environnement naturel exceptionnel.

Services pratiques : Transport possible depuis Monaco, permettant aux propriétaires monégasques de bénéficier facilement de ce service de qualité.

Cadre : Environnement entre mer et montagne offrant à vos animaux un séjour de détente loin de l’agitation urbaine, avec un accueil familial personnalisé.

Tarifs : Devis personnalisés sur demande.

Contact : riviera.dog.sitting@gmail.com / +33 6 37 72 13 11.

Maison Ronron : l’hôtel de luxe que méritent vos chats

Le concept : Ouvert en octobre dernier, Maison Ronron est le premier hôtel pour chats à Monaco/Beausoleil. Cette pension haut de gamme révolutionne l’hébergement félin avec une approche résolument premium.

Les prestations :

Environnement sûr, confortable et stimulant avec attention personnalisée pour chaque pensionnaire

Chambres exclusives avec espaces d’adaptation pour faciliter l’acclimatation

Vaste salle de jeux spécialement aménagée pour les activités félines

Mise en relation progressive avec des congénères ayant le même caractère

Possibilité d’apporter jouets et coussins personnels

Nombreux « petits plus » uniques dans la région, aussi bien pour le chat que le propriétaire

Avantages : Fondée sur l’amour inconditionnel des chats, Maison Ronron créé une atmosphère chaleureuse où chaque félin peut attendre sereinement le retour de son maître. L’établissement s’adapte à tous les tempéraments félins, des plus sociables aux plus solitaires, avec un espace personnel et privé dédié à chaque chat.

Localisation stratégique : Située à Beausoleil, aux portes immédiates de Monaco (accès gare SNCF Pont Sainte-Dévote), l’établissement bénéficie d’un accès privilégié depuis la Principauté tout en offrant un environnement paisible.

Tarifs : Prix unique de 39 euros la nuit (et non la journée) pour un service haut de gamme qui comprend la veille et surveillance sanitaire, la nourriture sèche habituelle de l’animal, l’eau filtrée, une température adaptée (chauffage/climatisation), une lumière conforme aux besoins physiologiques (nuit et jour), la litière, l’entretien et le ménage selon des normes hospitalières, les câlins, les soins du quotidien (hors soins médicaux), les activités et la présence humaine 7j/7.

Contact : contact@maisonronron.com / +33 7 62 65 96 63.

Dog Go Monaco : la pension ultra locale

Le concept : L’entreprise monégasque Dog Go Monaco propose une gamme complète de services pour chiens directement sur la Principauté, tout en veillant à maintenir l’éducation déjà mise en place et en appliquant des règles de bonne conduite.

Les prestations :

Promenades quotidiennes, de groupe ou privées, adaptées aux besoins de chaque animal

Dog sitting personnalisé selon les habitudes de votre compagnon

Services sur mesure en fonction de vos contraintes d’emploi du temps

Équipe : Professionnels formés, équipe bienveillante mettant l’accent sur la sécurité et le bien-être animal.

Zone d’intervention : Monaco exclusivement, garantissant une parfaite connaissance du territoire et des spécificités locales.

Tarifs : Promenade de groupe – 49 euros pour 1x/semaine, promenade privée – 30 euros les 30 minutes, demi-journée d’aventure – 90 euros, programme d’éducation personnalisé, day care et dog sitting : prix sur demande. Les prix incluent la prise en charge et le retour du chien à Monaco. Réduction de 20% à partir du 2e chien provenant du même foyer.

Contact : info@doggo.mc / +377 6 43 91 25 30.

Camping des Toutous : l’intimité familiale

Le concept : Pension familiale située à La Turbie au pied du Parc Naturel Départemental de la Grande Corniche, le Camping des Toutous privilégie la qualité à la quantité.

Les prestations : Capacité volontairement limitée à 5 chiens maximum, assurant une attention personnalisée et des promenades en pleine nature dans un cadre préservé. Chaque chien dispose de son box privé de 6 à 8 m2, composé d’une partie ouverte sur un extérieur réservé pour lui uniquement.

Expertise : Gestion assurée par une assistante vétérinaire diplômée, garantissant un suivi sanitaire et comportemental professionnel.

Environnement : Cadre naturel exceptionnel de La Turbie, offrant aux pensionnaires un séjour au grand air avec vue imprenable sur la Méditerranée.

Tarifs : 30 euros par jour, réduction de 50% à partir du 2e chien du même foyer. Ce tarif comprend l’hébergement dans un box privé avec un terrain attenant privé, l’eau, les gamelles, le couchage, les soins médicaux si besoin, les balades journalières, les câlins et les jeux à volonté. L’alimentation n’est pas comprise, prévoir les croquettes en quantité suffisante pour tout le séjour du chien.

Contact : pensioncampingdestoutous@gmail.com et +33 6 83 46 02 05.

Nos conseils pratiques

Anticipation : Réservez votre solution de garde bien à l’avance, particulièrement pendant les périodes de vacances scolaires et d’été.

Visite préalable : N’hésitez pas à visiter les pensions ou rencontrer les pet sitters avant de confier votre animal. Ils seront tous ravis de vous accueillir, sur rendez-vous.

Informations utiles : Préparez un dossier complet avec les habitudes, préférences, traitements médicaux et coordonnées du vétérinaire de votre animal.

Budget : Comptez entre 15 et 50 euros par jour selon le type de garde et les services inclus.

Que vous optiez pour une solution à domicile, une pension familiale ou un service de promenade, Monaco et sa région offrent un large éventail de possibilités pour garantir le bien-être de votre compagnon pendant vos absences. L’important est de choisir une solution qui correspond aux besoins spécifiques de votre animal ainsi qu’à vos contraintes logistiques.