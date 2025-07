Comment ouvrir un compte bancaire à Monaco ?

La Principauté est une place financière forte. Vous souhaitez y ouvrir un compte bancaire, gérer vos actifs, vos investissements et être conseillé sur l’avenir de votre patrimoine ? Monaco Tribune vous guide sur les essentiels à savoir.

Commençons par un mythe, celui du montant minimum à avoir pour pouvoir ouvrir un compte à Monaco. Tout dépend du type de compte que vous ouvrez ! Si les banques privées peuvent demander un dépôt minimum de 500 000 euros, des comptes dans certaines banques ne nécessitent aucun versement à l’ouverture.

Pour ouvrir un compte en Principauté, il faut déjà remplir quelques critères spécifiques. Si vous habitez en France, ce ne sera pas possible pour vous de le faire. Pour cela, vous devez soit : être de nationalité monégasque, être résident à Monaco ou en train de vous y installer ou travailler à Monaco. L’ouverture d’un compte peut prendre du temps, entre une semaine et un mois, il est conseillé de le faire rapidement si vous souhaitez vous installer à Monaco.

Quelle banque choisir ?

Il existe une quarantaine de banques et environ 60 sociétés de gestion de portefeuille et de fonds. Société Générale, CMB Monaco, Barclays, Banque Julius Baer, EFG Bank, Union Bancaire Privée, Indosuez, Millennium Management… Chacune vous proposera des tarifs différents en fonction de vos demandes et besoins.

Par exemple, la Société Générale de Monaco est une banque privée de la branche Société Générale Private Banking. Elle est spécialisée dans les opérations dédiées à la gestion des patrimoines privés et propose des gérants de portefeuilles, des spécialistes des marchés de capitaux ou encore des juristes, experts du droit monégasque. CFM Indosuez rafle la clientèle fortunée de BNP Paribas à Monaco

À ses côtés, la Banque Européenne du Crédit Mutuel est dédiée aux entreprises et aux professionnels de l’immobilier. Il y a également la CMB Monaco, une référence à Monaco qui s’est progressivement tournée vers le private banking, la gestion de patrimoine et d’investissements. La Banque Richelieu Monaco a quant à elle été élue « Meilleure banque privée boutique au monde », pour la deuxième année consécutive en 2025, par Global Finance Magazine.

Comment louer un appartement à Monaco ?

Bien que Monaco ait été inscrit sur la liste grise du Groupe d’action financière (Gafi) en 2024, cela n’a pas impacté négativement l’ouverture de comptes. Aucune banque n’a quitté la principauté, certaines opérations de rachats sont en cours et trois nouvelles sociétés de gestion se sont installées d’après Monaco Hebdo. La Principauté a renforcé ses mesures de transparence et de conformité.

J’ai besoin de quels documents ?

À l’ouverture d’un compte, certaines pièces justificatives vous seront toujours demandées par la banque :

Elles offrent également des services complémentaires intéressants pour une clientèle internationale, notamment des taux de change compétitifs et une gestion simplifiée des devises multiples.

Un justificatif de domicile datant de 3 mois maximum

Si vous vous installez à Monaco : un justificatif de votre demande de titre de séjour

La copie recto/verso d’une pièce d’identité comportant votre photo

Pensez à contacter l’agence au sujet de ces documents, il vous en sera certainement demandé d’autres supplémentaires tels que la liste de vos actifs financiers et immobiliers, l’origine de votre patrimoine ou votre dernière déclaration fiscale.

Les néobanques et solutions bancaires numériques

La montée en puissance des technologies financières constitue une tendance clé. Les startups fintech ont bousculé les modèles d’affaires traditionnels en proposant des solutions innovantes, de la banque en ligne aux paiements numériques.

Depuis 2025, sept banques mobiles sont disponibles à Monaco, proposant des solutions entièrement digitales aux côtés des établissements traditionnels. Ces néobanques comme Wise, Revolut, Lydia ou encore Helios offrent des comptes multi-devises, des transferts internationaux avantageux et des cartes sans frais cachés.

L’avantage principal de ces solutions réside dans leur simplicité d’accès. La procédure d’inscription et de vérification est assez souple, accessible à tous et peut être réalisée en quelques heures. Pour les futurs résidents monégasques ou les personnes en cours d’installation, ces néobanques constituent une solution de transition idéale, permettant de gérer ses finances en attendant l’ouverture d’un compte dans une banque locale traditionnelle.