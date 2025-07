La Fondation Calouste Gulbenkian ouvre son appel à projets aux institutions monégasques

Pour la première fois, l’appel « Expositions Gulbenkian » s’étend à l’Europe francophone, incluant Monaco. Une opportunité inédite de découvrir la richesse de la création artistique portugaise.

Fondée en 1956 à Lisbonne, la Fondation Calouste Gulbenkian est l’une des institutions culturelles les plus influentes d’Europe. Créée à partir de la grande collection de l’homme d’affaires Calouste Gulbenkian, elle rayonne depuis soixante ans en France grâce à sa délégation parisienne, dotée notamment de la plus grande bibliothèque lusophone au monde hors du Brésil et du Portugal, avec plus de 63 000 ouvrages.

© Ana Vidigal, Não há como fugir do tempo, 2022. Courtesy de l’artiste

Cette année anniversaire marque un tournant historique : pour la première fois, l’appel à projets « Expositions Gulbenkian » dépasse les frontières françaises pour s’étendre à l’ensemble de l’Europe francophone, incluant Monaco, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse : « Nous souhaitons consolider le rôle de la Délégation en tant qu’institution de référence pour porter la création contemporaine portugaise sur la scène internationale », explique Teresa Castro qui a pris la direction de la délégation en juin dernier. « On souhaite également consolider les liens avec Monaco et plus largement, l’Europe francophone. Notre rôle est d’œuvrer à l’internationalisation de la pratique artistique portugaise. Nous soutenons non seulement des artistes de nationalité portugaise, mais également des artistes installés durablement au Portugal. »

Maria Helena Vieira da Silva, La Scala ou Les yeux, 1937 © Faujour

Une vitrine pour une création artistique méconnue mais foisonnante

Depuis six éditions, ce programme a permis de révéler de nombreux talents dans des institutions prestigieuses : Francisco Tropa au Creux de l’Enfer, Ana Vidigal au Centre de Création Contemporaine Olivier Debré pour sa première exposition monographique en France, ou encore Maria Helena Vieira da Silva au Musée Cantini de Marseille. Des collaborations qui ont touché près de 500 000 visiteurs et soutenu plus de 200 artistes.

« C’est une scène que je dirais extrêmement vivante, que ce soit du côté du dessin, de la peinture, de la photographie, de l’image en mouvement, de la performance », décrit Teresa Castro. « C’est une scène très vivante du côté aussi de la performance avec la danse. Je dirais que c’est une scène extrêmement dynamique et aujourd’hui très cosmopolite ». Cette richesse reste pourtant largement méconnue : « Enfin, c’est une scène qui a encore beaucoup d’artistes qui ont une pratique extrêmement intéressante, mais qui sont relativement méconnus, notamment à Monaco et dans tous les pays qui sont concernés par l’appel », observe la directrice.

L’appel, désormais bi-annuel, s’adresse aux musées, centres d’art, associations et institutions culturelles de tous formats : « C’est un appel qui s’adresse bien sûr à des musées, mais aussi à des associations. S’il y a effectivement des associations, des centres d’art de différentes dimensions qui sont porteurs de projets, la délégation est tout à fait ouverte à travailler avec ces différentes institutions », précise Teresa Castro. Le jury interdisciplinaire, composé d’experts de la Fondation et de spécialistes locaux, évalue les projets selon plusieurs critères : « Par exemple, c’est un appel qui veut contribuer à cette reconnaissance internationale de la création de la scène artistique portugaise, mais c’est aussi un appel qui encourage la production d’œuvres originales. J’espère sincèrement que des institutions monégasques répondront à l’appel », confie la directrice. « C’est aussi, bien sûr, à ces institutions d’être force de propositions, d’imaginer des projets avec nous. »

Les candidatures sont ouvertes du 1er septembre au 15 octobre 2025, avec des résultats annoncés en novembre et un soutien financier pouvant atteindre 40% du coût total des projets.