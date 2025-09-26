Le Prince Albert II parraine le nouveau ballon Monaco-Moravia dévoilé au Yacht Show

Jeudi 25 septembre dans la soirée la montgolfière a effectué un vol stationnaire sur la place du Palais Princier © Ed Wright

Le Souverain monégasque apporte son soutien officiel au Club des Aéronautes tandis qu’un partenariat stratégique avec Moravia Yachting propulse le ballon captif vers de nouveaux horizons.

Ce jeudi soir, la place du Palais Princier a accueilli un visiteur gonflé un peu particulier ! Une montgolfière rouge et blanc floqué Monaco-Moravia. Le curieux visiteur avait déjà été aperçu dès le lancement du Monaco Yacht Show, mercredi 24 septembre au matin, avec un décollage captif depuis les Terrasses du Soleil. Cette présentation en grande pompe marque un double évènement.

© Ed Wright © Ed Wright © Ed Wright

Un patronage princier pour l’aéronautique monégasque

Le Club des Aéronautes de Monaco franchit une étape décisive avec la nomination du Prince Albert II en tant que président d’honneur. Cette distinction officialise l’engagement du souverain envers cette discipline sportive qu’il pratique lui-même, ayant déjà pris les airs à bord de la montgolfière aux couleurs de la Principauté.

Alain Cruteanschii et le Prince Albert II © Aéronautes de Monaco

« Depuis la naissance des Aéronautes de Monaco en avril 2000, nous avons toujours œuvré pour que notre activité sportive respecte la nature. Fort de cet engagement exceptionnel, nous continuerons à travailler dans cette direction », déclare dans un communiqué le fondateur du club Alain Cruteanschii, en parfaite adéquation avec la politique écologique menée par Monaco.

Moravia Yachting, nouveau partenaire stratégique