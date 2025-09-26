Le Prince Albert II parraine le nouveau ballon Monaco-Moravia dévoilé au Yacht Show
Le Souverain monégasque apporte son soutien officiel au Club des Aéronautes tandis qu’un partenariat stratégique avec Moravia Yachting propulse le ballon captif vers de nouveaux horizons.
Ce jeudi soir, la place du Palais Princier a accueilli un visiteur gonflé un peu particulier ! Une montgolfière rouge et blanc floqué Monaco-Moravia. Le curieux visiteur avait déjà été aperçu dès le lancement du Monaco Yacht Show, mercredi 24 septembre au matin, avec un décollage captif depuis les Terrasses du Soleil. Cette présentation en grande pompe marque un double évènement.
Un patronage princier pour l’aéronautique monégasque
Le Club des Aéronautes de Monaco franchit une étape décisive avec la nomination du Prince Albert II en tant que président d’honneur. Cette distinction officialise l’engagement du souverain envers cette discipline sportive qu’il pratique lui-même, ayant déjà pris les airs à bord de la montgolfière aux couleurs de la Principauté.
« Depuis la naissance des Aéronautes de Monaco en avril 2000, nous avons toujours œuvré pour que notre activité sportive respecte la nature. Fort de cet engagement exceptionnel, nous continuerons à travailler dans cette direction », déclare dans un communiqué le fondateur du club Alain Cruteanschii, en parfaite adéquation avec la politique écologique menée par Monaco.
Moravia Yachting, nouveau partenaire stratégique
L’annonce du partenariat avec Moravia Yachting marque un tournant pour l’avenir du club. Cette collaboration de deux ans se matérialise par la création d’un nouveau ballon arborant désormais le logo de la société de yachting aux côtés des couleurs monégasques traditionnelles. « L’ambition étant aussi de mettre à profit notre réseau pour permettre à Alain de s’envoler vers de nouveaux pays, comme l’Arabie Saoudite je l’espère. Où qu’il aille, ce ballon unique portera un impact positif, à la fois pour Monaco et pour Moravia Yachting comme l’un de ses ambassadeurs », commente Niall Robinson, dirigeant de Moravia Yachting, avant d’évoquer une synergie naturelle entre l’univers du yachting et celui de l’aérostation, deux activités dépendantes des éléments naturels.