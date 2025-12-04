Ligue 1 : l’AS Monaco veut confirmer à Brest après le coup d’éclat contre Paris

Une semaine après leur victoire de prestige contre le PSG, les Monégasques se déplacent vendredi soir en Bretagne avec l’ambition d’enchaîner et de prouver leur nouvelle solidité.

Le piège breton après l’euphorie parisienne

Le succès face au Paris Saint-Germain (1-0) samedi dernier au Stade Louis-II résonne encore dans les travées monégasques. Mais Sébastien Pocognoli ne veut pas que ses joueurs s’endorment sur leurs lauriers. À 48 heures du déplacement périlleux au stade Francis-Le Blé pour affronter Brest vendredi à 19h, le technicien belge a prévenu : « Cette victoire contre le PSG prendra tout son sens si on fait un bon match contre Brest et que l’on s’impose. »

Pour l’entraîneur monégasque, le rendez-vous breton représente bien plus qu’un simple match de la 15e journée de Ligue 1. « Ce sera un bon test puisque l’on sera challengé dans ce qu’on essaye de mettre en place », a-t-il expliqué en conférence de presse. « Nous allons nous déplacer dans un autre environnement, face à une équipe avec beaucoup de qualités physiques et dans l’impact dans les duels. »

Golovin : « Pour gagner à Brest, il faudra être à 100% »

Aleksandr Golovin, auteur de la passe décisive pour Takumi Minamino face au PSG, partage l’analyse de son coach. Le milieu offensif russe, qui retrouve son meilleur niveau après une longue blessure, ne cache pas la difficulté du défi : « J’ai déjà joué beaucoup de fois là-bas, surtout en hiver. Ce n’est jamais facile car il y a du vent, le terrain est petit, ils jouent souvent long. Honnêtement, c’est l’un des déplacements les plus difficiles en Ligue 1. Pour gagner, il faudra donc être à 100%, car si nous ne sommes qu’à 95%, on ne gagnera pas. »

Aleksandr Golovin © AS Monaco

L’international russe, présent à Monaco depuis sept ans, se sent en pleine confiance. « Je ne pense pas être loin de mon meilleur niveau. Le coach m’aide beaucoup, on parle souvent et il me donne cette confiance », confie-t-il. Pocognoli lui demande notamment de « se sentir plus libre sur le terrain, de moins réfléchir à certains aspects tactiques ».

L’effet Pogba déjà visible

Si l’AS Monaco commence à afficher un nouveau visage depuis quelques semaines, l’arrivée de Paul Pogba n’y est pas étrangère. Entré en jeu face au PSG, le champion du monde 2018 poursuit sa montée en puissance. « Il enchaîne les entraînements sans aucune restriction, à 100%, sans aucune retenue », s’est réjoui Pocognoli. « Il lui faut néanmoins encore un peu de temps avant qu’il soit titulaire. »

Golovin ne tarit pas d’éloges sur son nouveau coéquipier : « C’est quelqu’un de très sympa, il apporte beaucoup d’ondes positives. Dès qu’il a été prêt à revenir, tout le monde a senti son énergie. Il parle beaucoup, aide tout le monde, explique quand il faut défendre, presser… Avec lui, on est beaucoup plus forts ! Il a besoin de temps, mais je suis sûr qu’il retrouvera son meilleur niveau. »

Une nouvelle dynamique collective

Le passage en défense à quatre semble avoir libéré les Rouge et Blanc. « Cela nous permet d’avoir un offensif en plus capable de s’exprimer », justifie Pocognoli, tout en précisant que la défense à trois reviendra selon les besoins. « Le plus important et la base de tout est la mentalité, peu importe le système. »

Cette philosophie trouve écho chez Golovin : « Ce n’est pas le système qui fait qu’on joue mieux ou moins bien. On doit juste être plus réguliers ! » Le Russe apprécie particulièrement l’approche de son entraîneur : « Il nous pousse à être meilleurs ! Non seulement moi, mais aussi les joueurs expérimentés, pour aider les jeunes notamment. Il veut que l’on soit plus réguliers sur le terrain et aussi en dehors, pour être une vraie équipe, une famille. »

L’implication du président Rybolovlev

Interrogé sur la présence du président Dmitri Rybolovlev, Golovin a tenu à souligner son engagement constant : « Que ce soit dans les périodes difficiles comme dans les bons moments, il est toujours présent et vient parler aux joueurs. Nous avons d’ailleurs souvent des réunions avec lui. C’est donc très important pour nous de voir que le Président est aussi impliqué et qu’il s’intéresse autant à la façon dont on joue. »

Un soutien précieux alors que l’AS Monaco aborde une période charnière de sa saison. Vendredi soir en Bretagne, les hommes de Pocognoli devront montrer qu’ils sont capables de reproduire l’intensité et l’engagement affichés contre Paris. « Il faudra jouer avec nos qualités ballon au pied et mettre le même impact, la même envie et la même agressivité », prévient le coach. Message reçu.