Printemps des Arts 2026 : l’instrument au cœur d’une programmation virtuose sous le signe de l’utopie

Du 11 mars au 19 avril 2026, la 42e édition du festival présidé par la Princesse Caroline explorera l’organologie à travers 27 concerts et 12 créations mondiales.

Bruno Mantovani, directeur artistique du Printemps des Arts de Monte-Carlo, a dévoilé ce vendredi 5 décembre la programmation 2026 du festival, au sein du Musée océanographique de Monaco. Accompagné de la pianiste Claudine Simon et de l’accordéoniste Noé Clerc, il a d’emblée posé les bases philosophiques de cette nouvelle édition en invitant la pianiste à se mettre au clavier.

Sous les doigts de l’interprète, une œuvre inattendue du compositeur allemand Helmut Lachenmann a résonné : des grattements, des raclements, des sonorités qui évoquent le guiro, cet instrument brésilien fait d’une pièce de bois striée. « On peut se poser la question de savoir si c’est vraiment une œuvre pour piano ou une œuvre qui joue avec le piano », a interrogé Bruno Mantovani, posant la question centrale de cette édition : qu’est-ce qu’un instrument ?

Cette démonstration a illustré la vision qui traverse toute la programmation de cette année. Après trois éditions consacrées au cycle « Ma fin est un commencement » et une parenthèse dédiée au centenaire de Pierre Boulez, Bruno Mantovani lance un nouveau cycle intitulé Utopie : « L’utopie instrumentale est à la base de toute création », a-t-il affirmé. « Un compositeur, peintre, philosophe qui ne serait pas dans l’utopie, qui ne serait que dans la réalisation, serait non pas dans la culture, dans l’art, mais dans le divertissement, dans le fait juste de décorer notre monde sonore, de décorer ce que l’on voit. L’utopie, c’est elle qui est porteuse des grands changements, des grandes évolutions, des grandes extravagances. »

Cette édition 2026, baptisée « Utopie – opus 1 », sera illustrée par les œuvres du peintre Yves Millecamps, membre de l’Académie des Beaux-Arts, dont les formes géométriques traduisent un grand lyrisme. « Cette saison est un véritable tourbillon, un éloge de la vitesse et de la transcendance, du mouvement et de la trajectoire », annonce Bruno Mantovani.

Quelques temps forts de la saison

Jean-Frédéric Neuburger sera l’un des héros de cette édition. Ce pianiste protéiforme proposera « un véritable marathon de touches et de marteaux frénétiques », avec la création mondiale du Concerto pour piano de Marc Monnet, ancien directeur du festival, mais aussi la monumentale Turangalîla-Symphonie d’Olivier Messiaen et des œuvres de Pierre Boulez et Ludwig van Beethoven. Le 14 mars, Tedi Papavrami et Jean-Frédéric Neuburger compareront les versions originales des Caprices de Paganini et de la Chaconne de Bach avec leurs transcriptions pour piano par Schumann, Liszt, Brahms et Busoni, soulevant la question : « La transcription est-elle une mystification ou une création ? »

Dès le concert d’ouverture du 11 mars à l’Église Saint-Charles, l’ensemble La Venexiana chantera des madrigaux de Claudio Monteverdi et Carlo Gesualdo, en alternance avec des œuvres pour deux accordéons du Duo XAMP.

Une « battle » originale opposera le ténor Emiliano Gonzalez Toro et le contre-ténor Jake Arditti dans le répertoire vivaldien, accompagnés par l’ensemble I Gemelli, le 13 mars au Musée océanographique.

Programme complet

Mercredi 11 mars : 18h30 : « Le madrigal : poésie et musique à l’âge de l’Humanisme… et après » (Église Saint-Charles). 20h : Concert d’ouverture — Gesualdo, Hosokawa, Mérigeau, Monteverdi, Ibarra- La Venexiana & Duo XAMP (Église Saint-Charles)

Jeudi 12 mars : 18h : Rencontre avec Marc Monnet (Auditorium Rainier III). 19h30 : Stravinsky, Monnet, Debussy — Jean-Frédéric Neuburger, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Pascal Rophé (Auditorium Rainier III). 21h30 : After avec Emiliano Gonzalez Toro, Vincent David (Marius Monaco)

Vendredi 13 mars : 18h : Conférence « La virtuosité chez Vivaldi » (Conseil National). 19h30 : La grande battle — François Salès, Jake Arditti, Ensemble I Gemelli, Emiliano Gonzalez Toro (Musée océanographique)

Samedi 14 mars : 09h-12h : Masterclass Vincent David, saxophone (Académie Rainier III). 18h : Table ronde « La transcription : mystification ou création ? » (One Monte-Carlo). 19h30 : Concert aux bougies — Bach, Paganini, Brahms, Schumann, Liszt, Enesco — Tedi Papavrami, Jean-Frédéric Neuburger (One Monte-Carlo)

Dimanche 15 mars : 11h : Francesconi, David, Posadas, Chavarría-Aldrete, Denisov — Vincent David, Éric-Maria Couturier (Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco). 17h : Beethoven, Ravel, Boulez — Jean-Frédéric Neuburger (One Monte-Carlo)

Mercredi 18 mars : 10h, 12h & 15h : Rencontres aux ateliers avec Julia Sinoimeri (Résidences Internationales d’artistes, Quai Antoine Ier)

Jeudi 19 mars : 20h : Laude Novella — Ensemble Gilles Binchois (Église Saint-Charles)

Vendredi 20 mars : 18h : Rencontre avec Benjamin de la Fuente et Samuel Sighicelli (Théâtre des Variétés). 19h30 : Thirteen ways of being a blackbird — Caravaggio, Garth Knox, Diamanda La Berge Dramm, Max Bruckert (Théâtre des Variétés)

Samedi 21 mars : 15h-16h : Répétition commentée — Ensemble Artifices (Théâtre National de Nice). 16h30 : Spectacle musical « Wagner, Wotan, François et les autres » — François Salès (Théâtre des Muses). 18h : Conférence « L’école de violon allemande au XVIIe siècle » (Théâtre National de Nice). 19h30 : Harmonia artificiosa — Ensemble Artifices, Alice Julien-Laferrière (Théâtre National de Nice)

Dimanche 22 mars : 11h : Spectacle musical « Wagner, Wotan, François et les autres » — François Salès (Théâtre des Muses). 17h : Concert jazz — Yessaï Karapetian Quintet (Théâtre Princesse Grace)

Mercredi 25 mars. 14h : Visite de l’atelier de lutherie (Académie Rainier III). 15h-16h : Immersion backstage tout public (Théâtre Princesse Grace). 16h : Carte blanche aux conservatoires, parrainée par Noé Clerc (Théâtre des Variétés). 18h : Table ronde « Enseigner l’instrument aujourd’hui » (Théâtre des Variétés)

Jeudi 26 mars : 18h : Conférence « Clavecins, clavicordes et pianoforte au XVIIIe siècle » — Auditorium Rainier III. 16h30-17h30 : Répétition commentée — Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie — Auditorium Rainier III. 19h30 : Bach(s) et Mozart — Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie, Stefano Rossi, Olga Pashchenko (Auditorium Rainier III)

Vendredi 27 mars : 10h-13h : Masterclass Marc Danel, violon (Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice). 19h30 : Bach, Mozart — Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie, Stefano Rossi, Maude Gratton (Auditorium Rainier III)

Samedi 28 mars : 15h30 : Conférence « Le destin contrarié du quatuor à cordes en France » (One Monte-Carlo). 17h : Dusapin, de Arriaga, Fauré — Quatuor Danel & Quatuor Mosaïques (One Monte-Carlo). 19h30 : Théâtre musical « Les Rois Mages » — PluralEnsemble, Elodie Tisserand, Fabián Panisello (dir.) — Théâtre des Variétés. 21h30 : After avec Noé Clerc, Fanou Torracinta (Club des Résidents Étrangers de Monaco)

Dimanche 29 mars : 11h : Projection « De l’arbre au violon » (Cinéma des Beaux-Arts)

Mercredi 1er avril : 14h-17h : Masterclass Olivier Latry, orgue (Église du Sacré-Cœur). 15h : Jadin, Saint-Saëns, de Arriaga, Franck — Quatuor Danel & Quatuor Mosaïques (Hôtel Hermitage). 18h : Rencontre avec Olivier Latry (Musée océanographique). 19h30 : Bach, Messiaen, Florentz, Dupré — Olivier Latry (Cathédrale de Monaco)

Jeudi 2 avril : 18h : Rencontre avec Claudine Simon et Bastien Gallet (Marius Monaco). 19h30 : « Une oreille seule n’est pas un être » — Claudine Simon, Manon Xardel (Théâtre des Variétés). 21h30 : After avec Claudine Simon (Marius Monaco)

Vendredi 3 avril : 19h30 : Transcriptions de Bach — Ann Lepage, Fanny Vicens, Jean-Baptiste Leclère (Lycée Rainier III)

Samedi 4 avril : 9h-12h : Masterclass Jean-Frédéric Neuburger, piano (Académie Rainier III). 15h : « L’Odyssée TransAntarctic » — Ensemble Calliopée (Opéra de Monte-Carlo). 16h30 : Immersion backstage (Opéra de Monte-Carlo). 18h : Conférence « Le langage orchestral d’Olivier Messiaen » (Grimaldi Forum). 19h30 : David, Messiaen — Vincent David, Jean-Frédéric Neuburger, Nathalie Forget, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Bruno Mantovani et Kazuki Yamada (Grimaldi Forum)

Dimanche 5 avril : 15h : Immersion backstage tout public (Opéra de Monte-Carlo). 17h : Berlioz contre les grotesques — Quintette Moraguès, Dorian Astor, Claire Désert (Opéra de Monte-Carlo). 20h : Musiques indiennes — Rishab Prasanna, Abhishek Mishra (New Moods)

Du 16 au 19 avril — Postlude 19h30 (dimanche 15h) : Miniatures (Les Ballets de Monte-Carlo), Ensemble Orchestral Contemporain, Bruno Mantovani (Opéra de Monte-Carlo)

Bruno Mantovani a insisté sur la dimension accessible du festival : « Quand on veut assister à un festival, avant de l’apprendre, on a envie d’abord d’être touché et d’être bouleversé, d’éprouver de nouvelles sensations ». Le festival proposera de nombreuses activités gratuites autour des concerts, notamment six conférences, quatre rencontres ou encore deux tables rondes.

Infos pratiques

Concerts au tarif unique de 20 euros

Gratuit pour les moins de 25 ans (sur réservation)

Concerts gratuits : 11, 19 et 25 mars et 1er et 5 avril (réservation obligatoire)

Réservations en ligne : printempsdesarts.mc ou avec la billetterie à l’Atrium du Casino de Monte-Carlo











