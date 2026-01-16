Les festivités de la Sainte-Dévote : ce qui change pour la circulation le 26 janvier

Le public est invité à suivre les festivités en direct sur des écrans géants © Direction de la Communication

Les festivités en l’honneur de la sainte patronne de la Principauté se dérouleront le 26 janvier avec des mesures de circulation exceptionnelles.

Monaco célèbre sa sainte patronne lundi 26 janvier avec un spectacle de drones de huit minutes qui débutera à 20h15, juste après l’embrasement traditionnel de la barque. Cette animation lumineuse retracera les moments clés de la vie de Dévote, de sa foi jusqu’à sa canonisation, en passant par son calvaire et se terminant par un Louange Sanctus.

Les festivités seront retransmises en direct sur écrans géants installés au parvis de l’église Sainte-Dévote et sur le quai Albert Ier. La procession des reliques débute à 18h30, suivie des vêpres solennelles à 19 heures et de l’embrasement vers 19h45.

Vallon et escaliers fermés dès 17h30

Les automobilistes et piétons devront adapter leurs déplacements lundi 26 janvier en raison des célébrations de la Sainte-Dévote. Le vallon Sainte-Dévote et les escaliers du même nom seront interdits d’accès dès 17h30. Les usagers de la gare ferroviaire devront emprunter la galerie Sainte-Dévote pour rejoindre la rue Grimaldi.

La route de la piscine sera fermée entre 18h15 et 19h, de l’avenue J.F. Kennedy jusqu’à l’appontement Jules Soccal. Entre 18h45 et 19h45, des coupures ponctuelles interviendront sur le boulevard Albert Ier, l’avenue J.F. Kennedy et l’avenue d’Ostende pour permettre le passage de la procession depuis le quai des États-Unis.

Qui était sainte Dévote et pourquoi brûle-t-on sa barque ?

Transports perturbés et contrôles renforcés

Les lignes de bus urbaines 1, 2, 3 et 6 connaîtront des perturbations lors des coupures de circulation. Les lignes interurbaines ZOU ! n°600 et n°80 seront également affectées. Des affichettes informeront les usagers des parkings publics sur les déviations d’accès.

Des contrôles de sécurité avec vérification des sacs seront mis en place dès 17h30 sur la place Sainte-Dévote pour assister à la procession et au Salut du Très Saint Sacrement, et sur la partie nord du quai Albert Ier pour l’embrasement. Le public présent au parvis souhaitant rejoindre le quai devra obligatoirement emprunter le couloir souterrain au bas de la rue Grimaldi. Cette zone sera prioritairement réservée aux personnes ayant assisté à la cérémonie depuis le parvis.