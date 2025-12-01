Лига 1: престижная победа «Монако» и Поля Погба над «ПСЖ»

При переполненных трибунах на встрече 14-го тура Лиги 1 княжеский клуб обыграл дома чемпиона Франции. Эта важнейшая победа позволила подопечным Себастьена Поконьоли сократить отставание от соперника в турнирной таблице до семи очков.

Спустя три дня после досадной ничьей в Лиге чемпионов в матче с «Пафосом» на поле киприотов, в эту субботу днём ​​«Монако» вновь обрёл вкус победы в матче против «ПСЖ». Трудная и драгоценная победа, одержанная благодаря единственному голу японца Такуми Минамино (1:0), прервала серию из трёх поражений подряд в чемпионате.

Парижане потрясены

Чтобы одолеть действующих чемпионов Франции и Европы, Себастьен Поконьоли решил сохранить свою систему с четырьмя защитниками: капитан Тило Керер рядом с Мохамедом Салису, а по флангам – и бразильцы Кайо Энрике и Вандерсон. Дени Закария был отстранён, поэтому в полузащите Джордан Тезе играл с Ламином Камара. Такуми Минамино, Александр Головин, Манес Аклиуш и Фоларин Балоган сохранили свои позиции на острие атаки. Полузащитник Поль Погба начал матч на скамье запасных. Фиктивный розыгрыш в центре поля исполнили олимпийские чемпионы – Арман Дюплантис и Летсиль Тебого, а также бывшая звезда клуба Людовик Жюли.

Арман Дюплантис и Летсиль Тебого © ФК «Монако»

С самого начала игры монегаски ринулись к воротам парижан. Мохамед Салису нанёс удар с левой, который уверенно принял Люка Шевалье (4’). Менее чем через десять минут вратарь парижан подвергся жёсткому подкату со стороны Ламина Камара. Полузащитник получил лишь предупреждение от международного арбитра Клемана Тюрпена, в то время как парижане требовали красную карточку.

Преодолев страх оказаться в численном меньшинстве, «красно-белые» столкнулись с ещё одним опасным моментом: португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья нанес удар, однако Лукаш Градецкий, пусть и с трудом, но всё же парировал его, а затем защитники подобрали мяч (26’). Спустя две минуты «красно-белые» ответили выстрелом Такуми Минамино. Александр Головин вывел Фоларина Балогана вперёд, и тот сделал передачу на японского нападающего, но Минамино попал в парижского голкипера (28’). Спустя несколько мгновений вновь отличился защитник сборной Ганы при штрафном в исполнении Кайо Энрике, но его удар головой угодил в штангу (33’).

Фоларин Балоган © ФК «Монако»

Команды обменивались ударами и по очереди создавали острые моменты. Грузин Хвича Кварацхелия нанёс удар с правой, но финский голкипер отразил его рукой (35’), а через пять минут удар головой игрока хозяев, выступающего под номером 22, был отменен из-за офсайда. Товарищи по команде Магнеса Аклиуша доминировали, но не смогли найти брешь в первом тайме, где парижане выглядели менее напористыми, чем обычно.

Спасение принёс Минамино

Вернувшись из раздевалки, чемпионы Европы попытались переломить ход матча, но ни выстрел грузинского вингера (54’), остановленный Лукашем Градецким, ни удар головой молодого центрального нападающего Сенни Маюлу не позволили открыть счёт (55’). Облегчение пришло от бывшего игрока «Ливерпуля» Такуми Минамино. После подачи Салису Головин опередил парижанина Заира-Эмери и подал мяч восемнадцатому номеру, который нанёс удар с левой и пробил бывшего вратаря «Лилля» (68’). Это его второй гол за неделю и третий в чемпионате.

Новый поворот событий произошёл через десять минут, когда Тило Керер был удалён с поля после просмотра видеоарбитра за то, что лишил Ибрагима Мбайе возможности забить. Товарищи Поля Погба, впервые вышедшего на поле под аплодисменты трибун стадиона «Луи-II» (86’), закончили матч вдесятером, отразив все атаки столичного клуба. Ни Кантен Нджанту, ни Витинья, ни Жоау Невеш не сумели сравнять счёт на последних секундах. Облегчение для всего «Монако», который смог отпраздновать эту победу перед 11 500 зрителями, присутствовавшими на стадионе.

Себастьен Поконьоли: «Успешное выступление»

«Монако» впервые в этом сезоне одержал победу над лучшей командой чемпионата Франции и Европы. Матч завершился без пропущенных голов, чего не случалось с поездки в Норвегию в начале месяца. «Это выступление успешно во многих отношениях. Конечно, приятно вернуться на победную тропу, независимо от соперника, особенно учитывая, что нам предстояло играть против одной из лучших команд Европы, если не лучшей. Сегодня я узнал свою команду», – поделился Себастьен Поконьоли на пресс-конференции.

В свою очередь генеральный директор Тиагу Скуру также пообщался с журналистами. «По-моему, мы заслужили победу. Мы создали много опасных моментов. Мы могли бы забить больше, но над этим нам нужно будет ещё поработать. Поздравляем игроков и тренера, которые показали высокий уровень игры в великолепном матче».

[📺LIVE] ⚽️ #Ligue1McDonalds #ASMPSG

"Un plaisir de jouer avec lui !"

⭐ Maghnes Akliouche satisfait de la victoire de Monaco et heureux de l'entrée en jeu de Paul Pogba ! pic.twitter.com/aQBOcvtKOR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 29, 2025

Теперь ФК «Монако» осталось сыграть три матча до зимнего перерыва. Сначала – поездка в Брест в следующую субботу (19:00), затем во вторник, 9 декабря (21:00), команда примет «Галатасарай» в Лиге чемпионов, а потом через две недели отправится в Марсель.