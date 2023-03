Linea 100 Nizza-Monaco-Mentone nel 2023: percorsi, orari, tariffe e cambiamenti

L’autobus della linea 100 è attualmente diviso in due linee: la 607 e la 608.

Visto che i lavori a Roquebrune-Cap-Martin non sono ancora terminati, la fine è prevista ad aprile 2024, la linea 100 Nizza-Monaco-Mentone è ancora divisa in due linee: la linea 607, che collega Nizza a Monaco, e la linea 608, che porta a Mentone.

Percorsi e orari

Linea 607

La linea 607 effettua il solito percorso tra Nizza e Monaco fino alla fermata Saint-Roman MC, passando per Place d’Armes. Ecco la mappa e gli orari:

Attenzione: a Nizza, la fermata di Port Lympia, ovvero la prima fermata/capolinea, è stata spostata. Ora si chiama Square Normandie e si trova nel quartiere Nice Riquier, vicino al Carrefour TNL.

Linea 608

La linea 608 parte da Mentone in direzione Monaco-Place d’Armes, poi devia per la Moyenne Corniche per tornare in direzione Roquebrune-Cap-Martin all’altezza della rotonda “4 chemins”. Ecco il percorso e gli orari:

La linea è attiva dal lunedì al venerdì dalle 5:55 alle 21:00, con un autobus ogni 15-30 minuti, e nei fine settimana dalle 6:20 alle 21:09, con un autobus ogni 20-45 minuti.

Linea 601

Chi deve viaggiare di sera, o addirittura di notte, può prendere la linea 601 (ex Noctambus). Con una navetta ogni ora e mezza, collega il Bastione di Mentone al Parc Phœnix ogni giovedì, venerdì e sabato sera e tutte le sere di luglio e agosto, a partire dalle 21:30, in partenze da Nizza, e dalle 23:15 in partenza da Mentone. È attiva anche le vigilie dei giorni festivi.

Si ferma a Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Èze-sur-Mer, Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin e Monaco, ma è possibile anche scendere tra due fermate. Ecco il percorso e gli orari:

Screenshot © zou.maregionsud.fr

Tariffe

Per la linea 100, suddivisa in 608 e 607, il “Ticket Azur” costa 2,50€. Può essere acquistato direttamente dal conducente in contanti (la carta sarà presto accettata), online e presso i soliti rivenditori, e vi permetterà di viaggiare liberamente tra Nizza e Mentone passando da una linea all’altra.

Se viaggiate tra Nizza e Monaco senza entrare nel Principato, potete utilizzare i biglietti Lignes d’Azur. Allo stesso modo, se viaggiate tra Monaco e Mentone senza entrare nel Principato, potete utilizzare gli abbonamenti Zestbus (area grigia sulla mappa).

Fate attenzione però, perché i biglietti Lignes d’Azur e Zestbus non sono validi sulla linea 601. Pertanto, considerate 2,50€ per acquistare il biglietto dal conducente, come durante il giorno.