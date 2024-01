La Fiera del lavoro di Monaco tornerà a febbraio

Vi aspettano tantissimi recruiter di 12 diversi settori.

Preparate le agende… e i curriculum! Dopo una prima edizione di successo a settembre, con oltre 3.650 visitatori che si sono recati al Grimaldi Forum, l’evento tornerà il 16 febbraio prossimo.

L’appuntamento è sempre al Grimaldi Forum, ma con un format più ampio “e quindi più ambizioso”. Il concept lanciato dal Governo del Principe resta sempre lo stesso: permettevi di incontrare tantissimi recruiter del Principato che lavorano in 12 diversi ambiti, parlare con loro e magari andare via con un contratto, come alcuni candidati della precedente edizione.

Troverete inoltre un centro di orientamento al lavoro, gestito dai servizi pubblici competenti, l’Ufficio del Lavoro, il Dipartimento delle Risorse Umane e della Formazione della Funzione Pubblica e la Cassa di Previdenza Sociale di Monaco. È un’ottima occasione per prepararsi bene per i colloqui e migliorare le vostre possibilità di successo.

Da oggi, potete già compilare il vostro profilo come candidati (o datori di lavoro) sul sito internet di Monaco Pour l’Emploi.

Segnaliamo inoltre che il Governo del Principe ha delegato il marketing degli stand a un’agenzia monegasca specializzata (vedi sotto) che accompagnerà le aziende presenti nell’organizzazione e risponderà a tutte le loro necessità.

Informazioni pratiche:

Data: 16 febbraio 2024

16 febbraio 2024 Ora: Dalle 9:00 alle 18:00

Dalle 9:00 alle 18:00 Luogo: Grimaldi Forum, espace Diaghilev

Grimaldi Forum, espace Diaghilev Accesso al pubblico: libero e gratuito

libero e gratuito Trovate maggiori informazioni sulla pagina LindedIn di Monaco Pour l’Emploi

Per prenotare uno stand, potete contattare l’agenzia al +377 97 97 35 55, inviare un’e-mail all’indirizzo info@monacopourlemploi.com o iscrivervi online.