Foto. Il Principe Alberto II e l’elegante Principessa Charlène in visita al centro per la prima infanzia di Monte-Carlo

Con questa iniziativa, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène ribadiscono il loro impegno a sostenere la prima infanzia nel Principato, in un ambiente moderno e sicuro che favorisce lo sviluppo delle nuove generazioni © Éric Mathon / Palazzo del Principe

Martedì 25 febbraio, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno inaugurato i locali dell’asilo nido di Monte-Carlo, ora completamente ristrutturato. Insieme al sindaco di Monaco, Georges Marsan, la Coppia Principesca ha apportato il suo sostegno a questo importante progetto portato avanti dalle autorità locali.

Accolta dal sindaco Georges Marsan e da diversi rappresentanti, la Coppia Principesca ha visitato per la prima volta i nuovi locali della struttura, che ha riaperto i battenti il 16 gennaio dopo diversi mesi di lavori. L’asilo nido, ormai rimodernato, risponde alle necessità dei bambini da 2 mesi a 2 anni, offrendo un ambiente sicuro e pensato apposta per loro.

Pubblicità

Il progetto è stato portato avanti in collaborazione con i Servizi Tecnici Comunali, l’architetto Franck Bourgery e alcune imprese locali. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di questa ristrutturazione, lodando la coordinazione dei diversi servizi municipali e ricordando l’importanza di una politica a sostegno della prima infanzia. “Aiutare le famiglie vuol dire garantire la continuità del nostro modello sociale unico. Essere capaci di rispondere alle loro richieste e aspettative è un particolare motivo di orgoglio”, ha dichiarato.

© Éric Mathon / Palazzo del Principe

Benedizione e visita alle nuove strutture

Padre Jean Ariel Bauza Salinas ha benedetto i locali prima che il Principe Sovrano e la Principessa Charlène visitassero le nuove aule dell’asilo insieme a Jean-Luc Magnani, Responsabile del Dipartimento per la prima infanzia e le famiglie. È stata l’occasione per la Coppia Principesca di constatare le modifiche realizzate per favorire il benessere e lo sviluppo dei piccolissimi.

Il nido, che adesso conta 36 culle, è un luogo centrale per le famiglie monegasche, e questa ristrutturazione segna un nuovo capitolo di questo sito storico, aperto originariamente nel 1997. Nel prossimo futuro, sono previsti lavori di ammodernamento anche della struttura annessa, destinata ai bambini più grandi.

© Éric Mathon / Palazzo del Principe

Le foto della Principessa Charlène e del Principe Alberto II alla serata di beneficenza a Courchevel