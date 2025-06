“Gli anni folli di Coco Chanel”: le creazioni della più grande stilista del XX secolo protagoniste a Villa Paloma

La mostra di punta del Nouveau Musée National de Monaco dà vita a un dialogo inedito tra moda e arte moderna. Oltre 200 pezzi raccontano la nascita della donna moderna nella Riviera degli anni Venti.

In anteprima mercoledì 18 giugno, i saloni del Nouveau Musée National de Monaco hanno svelato i loro ultimi tesori: una mostra magistrale intitolata “Les Années folles de Coco Chanel”, un vero e proprio viaggio nell’universo rivoluzionario di Gabrielle Chanel nella Costa Azzurra degli anni ’20.

© NMNM-Andrea Rossetti / Héctor Chico

Curata nel dettaglio da Célia Bernasconi, la mostra estiva del 2025 riunisce oltre duecento oggetti d’eccezione, creando un affascinante dialogo tra trenta creazioni della stilista e quaranta opere di artisti moderni iconici. I nomi? Un vero tripudio dell’avanguardia: Kees Van Dongen, Pablo Picasso, Marie Laurencin, Natalia Gontcharova, Sonia Delaunay, Jean Cocteau… Le loro opere dialogano con gli scatti iconici di Man Ray, Dora Kallmus, Edward Steichen e Roger Schall.

© NMNM-Andrea Rossetti / Héctor Chico

La nascita della donna moderna sotto il sole della Riviera

La mostra racconta come Gabrielle Chanel abbia rivoluzionato il guardaroba femminile ispirandosi all’arte di vivere mediterranea. Già dagli anni Dieci, affascinata dalla bellezza e dalla dolcezza della Riviera, sceglie Monaco come una delle sue destinazioni preferite. Questa passione per il Principato la porta ad aprire uno dei suoi primi punti vendita proprio all’Hôtel de l’Hermitage di Monte-Carlo, nel 1914.

© NMNM-Andrea Rossetti / Héctor Chico

Tre i fili conduttori della mostra: la vita all’aria aperta e l’ascesa dei passatempi balneari, l’influenza dei Balletti Russi e delle culture slave, e infine l’invenzione dello “stile Riviera”. Ogni sezione mostra come Gabrielle Chanel abbia saputo attingere dall’effervescenza culturale dell’epoca per costruire la sua idea di “nuova donna”: moderna, libera e indipendente.

Uno sguardo contemporaneo sull’eredità di Chanel

La mostra non si limita a celebrare il passato. L’artista Chloé Royer (classe 1989) presenta “Of Limbs and Other Things”, un corpus di venti opere che esplora la metamorfosi del corpo femminile, con diverse creazioni pensate appositamente per l’occasione. Questo dialogo tra patrimonio e creazione contemporanea arricchisce la riflessione sull’eredità visionaria di Gabrielle Chanel.

Per il quarto anno consecutivo, la Maison CHANEL sostiene questa straordinaria programmazione, sottolineando il legame profondo tra la griffe e il Principato. La mostra racconta come l’esclusività, l’apertura internazionale, l’eleganza e l’arte di vivere monegaschi abbiano affascinato prima Gabrielle Chanel e poi Karl Lagerfeld, facendo di Monaco una fonte d’ispirazione inesauribile.

Informazioni pratiche: