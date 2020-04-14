Как создать успешное автошоу с нуля? Интервью с Николя Эссе

Николя Эссе (Nicolas Hesse) создал первый масштабный автосалон Монако – SIAM (Salon international de l’automobile de Monaco), который с размахом прошел в Княжестве уже в четвертый раз. Мы пообщались с амбициозным организатором и узнали как создать успешное автошоу с нуля.
Как вы пришли в автомобильную индустрию?
Мой отец был председателем Парижского автосалона. Именно он дал мне необходимые знания об индустрии. До того как я стал заниматься автомобильным бизнесом, я серьезно увлекался музыкой: несколько лет играл в рок-группе в США.
Как родилось автошоу SIAM?
На самом деле, идея пришла спонтанно. Во время официального визита Князя Монако на Парижский автосалон, мы предложили ему идею создания автошоу. До этого подобных мероприятий в Княжестве не проводилось! Идея ему понравилась.
Целый год мы потратили на подготовку нескольких дней шоу: чёткое планирование (изначально шоу проходило сразу в нескольких локациях), привлечение автомобильных брендов, реклама.
Когда в принципе подобное мероприятие не стояло в планах у Княжества, важно доказать, что начинание того стоит. Мы сделали всё возможное, чтобы показать публике яркое успешное шоу, которое приковывает внимание и собирает публику, гостей высокого ранга и представителей лучших автомобильных марок.
Сейчас множество стран заинтересованы в покупке нашей франшизы, но мы делаем SIAM эксклюзивно для Княжества.
Почему именно Монте-Карло?
Меня вдохновляет это место! Сейчас множество стран заинтересованы в покупке нашей франшизы, но мы делаем SIAM эксклюзивно для Княжества.
Правительство до сих пор оказывает поддержку в проведении шоу?
SIAM проходит под патронажем Князя Монако Альбера. Большую поддержку также оказывает Управления по туризму Монако.
По моему мнению автошоу несёт три главных ценности: во-первых, это большое общественное мероприятие, привлекающее как местных жителей, так и туристов. Во-вторых, здесь собираются главные представители авто индустрии. И, конечно, мы поддерживаем престижный имидж Монако, каждый год выбирая актуальную тему автошоу.
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Nous souhaitons un bon anniversaire à Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco 🇲🇨 🎂 Ici en photo avec Thierry et Nicolas Hesse, organisateurs du SIAM — Salon International de l’Automobile de Monaco #princealbert #monaco #montecarlo #munegu #principautedemonaco #principatodimonaco #salonautomonaco #siam #siam2018 #siam2017
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Я знаю, что темой 2020-го года были выбраны гибридные и электрокары.
Да, в этом году электрические и гибридные автомобили стали центром внимания. Мы презентовали новый, полностью электрический Porsche Taycan.
Вообще, выставка всегда была сфокусирована на теме экологии и инноваций. Мы видим реальную мировую тенденцию и заинтересованность брендов в создании автомобилей с электродвигателем.
Вы увлекались музыкой в прошлом, никогда не возникало мысли совместить автошоу и выступление любимого бэнда или артиста?
Конечно, такие идеи были. Я бы с удовольствием пригласил Guns’n’roses или The Rolling Stones. Но подобные группы собирают на своих выступлениях тысячи фанатов. Придётся подыскать место попросторнее!
На шоу мы уже делали коллаборации с представителями арт индустрии: небольшие выставки, посвященные авто, думаю, и концерт в будущем организовать удастся.
Индустрия, да и все отрасли в целом, переживают сейчас сложный период. Есть ли у вас планы по развитию SIAM даже в условиях такой непростой мировой ситуации?
Думаю, пока мы не готовы полностью переходить в онлайн формат. Всё-таки, автомобильное шоу – это то, что вы должны видеть вживую. Сайт определённо станет более интерактивным, с видео, интервью и репортажами. А мероприятие следующего года мы постараемся сделать ещё более масштабным, ярким с множеством новых премьер.
Подробный отчёт с SIAM 2020 можно посмотреть здесь:
Наталия Безрук
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