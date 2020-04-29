Снятие карантина в Монако пройдет в три этапа

Монако с 4 мая начнет снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Первый этап правительственного плана предполагает открытие магазинов. А вот рестораны, кафе и кинотеатры не будут принимать посетителей как минимум до лета. При этом снятия ограничений напрямую зависят от десяти условий.

По очереди в телевизионном обращении, государственный министр Серж Телль (Serge Telle) и министры правительства Дидье Гамердингер (Didier Gamerdinger) (министр социальных дел и здравоохранения), Патрис Селларио (Patrice Cellario) (министр внутренних дел) и Жан Кастеллини (Jean Castellini) (министр финансов и экономики) представили план правительства по снятию ограничительных мер. Этот план должен привести к восстановлению экономической активности.

В Монако на сегодняшний день ситуация с эпидемией Ковид-19 урегулировалась (95 подтвержденных случаев, 4 смерти). Несмотря на это, успех плана снятия карантина «будет зависеть от бдительности всех жителей Монако и соблюдения десяти основных условий», по словам правительства.

10 условий снятия карантина:

Повсеместное использование антисептика для рук Регулярная дезинфекция общественных мест Настоятельная рекомендация носить маску в общественных местах. Ношение маски будет обязательным в общественном транспорте и магазинах Не рекомендуется носить перчатки Социальное дистанцирование должно стать нормой Рекомендуется установить защитное стекло на кассах в магазинах Для врачебных практик, парикмахерских, стоматологов, запись на прием будет обязательной, чтобы избежать скопления людей в комнатах ожидания Собрания, организованные в общественных местах или на частной территории, будут ограничены 5 участниками Спортивные и игровые площадки будут закрыты Будет осуществляться постоянный контроль за соблюдением этих мер

Три этапа снятия карантина в Монако:

Первый этап: Конец строгого карантина 4 мая

Открытие коммерческих организаций, кроме кафе, ресторанов, гостиниц и т.д.

Открытие церквей (с соблюдением социальной дистанции и ношением средств защиты)

Открытие парикмахерских, салонов красоты и врачебных практик, но только по предварительной записи

Открытие частных и муниципальных стройплощадок

Разрешение продажи еды на вынос

Возобновление работы автобусных линий по обычному расписанию

Запрет на остановки круизных лайнеров

Разрешение на выход из портов для частных лодок

Частичное возобновление полетов на вертолете

Возвращение на работу государственных служащих

Второй этап: Открытие школ 11 мая

Постепенное и частичное возобновление занятий в школах с приоритетом для тех, кто готовится к экзаменами. Школы должны будут соблюдать строгие санитарные нормы, такие как обязательное ношение маски для учителей и школьников, закрытие школьных столовых, обучение в полугруппах, отсутствие спортивных занятий.

Школьный календарь расписан следующим образом:

11 мая: возвращение в школу старшеклассников

18 мая: возвращение в школу средних классов

25 мая: возвращение учеников начальных классов

Детские сады, в свою очередь, останутся закрытыми.

Третий этап: открытие ресторанов и кафе в начале июня

Снятие ограничений на третем этапе будет проводиться в соответствии с эпидемиологической ситуацией. В случае ее ухудшения выход из кризиса может быть отложен. Если не будет второй волны заражения, то будут открыты:

рестораны и кафе

казино

выставки

кинотеатры

спортивные мероприятия (индивидуальные виды спорта на открытом воздухе)

пляжи и бассейны

спортзалы

Государственный министр Серж Телль подчеркнул, что необходимо «следить за экономической деятельностью и распространением вируса», и «найти баланс между здоровьем граждан, которое должно оставаться всегда важней экономики, которая, в свою очередь, должна встать снова на ноги». Он добавил, что жители Монако не увидят «жизнь такой, какой она была раньше», так как придется «жить с вирусом, который остается для нас загадкой». Тем не менее, «так как мы сдержали эпидемию, мы должны вернуться к нормальной жизни».

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